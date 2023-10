El picante dato de Yanina Latorre sobre la separación de Jesica Cirio y Martín Insaurralde

Jesica Cirio y Martín Insaurralde confirmaron su separación luego de haber estado en pareja durante más de diez años. Ayer, a tan sólo dos meses de la noticia, Sofía Clerici blanqueó su romance con el ahora exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires a través de varias fotos y videos difundidos en su cuenta de Instagram.

En las imágenes, que generaron un verdadero escándalo en la opinión pública, puede verse a la pareja en un lujoso yate navegando las aguas del Mar Mediterráneo. Horas después de la difusión de las imágenes, Insaurralde presentó su renuncia.

Sofía Clerici.

En la semana previa a que se conociera el polémico romance, en LAM contaron detalles filosos sobre la separación de la modelo y el dirigente. "Jesica igual dice que algunas de las frases anteriores que publicó no eran para Insaurralde", comentó Ángel de Brito mientras analizaba las declaraciones públicas que realizó Cirio en su momento.

"Yo te digo que eran para él. Y no es porque lo siento, lo sé. Ella igual ama a los hijos de Martín, los ve, y todos están del lado de ella", agregó Yanina Latorre.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde.

"Yo varias veces que me crucé con Jesica le había preguntado si estaba separada, y la primera vez que me reconoció que estaban mal fue en el casamiento de Lizy Tagliani. En ese momento me dijo ‘después te cuento’, pero bueno, no me escribió ni nada. Después la volví a cruzar y me dijo que seguían mal, pero nunca quiso dar mucho detalle. Ahora ella eligió confirmarlo a través de las redes", finalizó el conductor del ciclo de chimentos de América TV.