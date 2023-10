El enojo de Susana Roccasalvo con sus panelistas: dijeron que volvió "toda operada" de Europa

En las últimas semanas, Susana Roccasalvo estuvo ausente de Implacables, el programa que conduce por la pantalla de El Nueve. Sucede que se fue de vacaciones por Europa. A la vuelta, sus panelistas la hicieron enojar un poquito.



Todo se dio cuando, en su regreso al programa, la conductora mantuvo un diálogo distendido con sus laderos. Entre ellos, estaba Daniel Gómez Rinaldi, quien hizo un comentario en tono de broma.

Susana Roccasalvo, en Marbella. Foto: @roccasalvosusana.



“Escuchame, vos volviste de Europa. ¡Vos te operaste toda!”, le dijo el panelista de Implacables. “¡No! ¡Vine con más kilos! Yo la pasé bomba. No sé dónde estaba la luna o el sol. Estoy regordeta. Me tengo que cuidar un poquito”, respondió Susana Roccasalvo.



Según explicó la conductora del programa de El Nueve, los cambios que sus panelistas notaron en su físico se deben a la variedad de comidas de las que no se privó durante sus semanas de vacaciones por Europa.



“Porque la verdad, en el viaje, la focaccia, la mortadela, todas esas cosas tan ricas que a mí me gustan, ¡le di!”, enfatizó Susana Roccasalvo, aprovechando la broma de Daniel Gómez Rinaldi para contar algunos detalles de su viaje.

Susana Roccasalvo. Foto: @roccasalvosusana.



Para cerrar, la conductora contó cómo seguirá su agenda en los próximos días en su regreso a la Argentina, pero aclaró que hasta ahí llegaba su protagonismo del momento, dado que dejarían de hablar de ella para pasar a tocar los temas habituales.



“La semana que viene voy a visitar a Georgina Barbarossa, que me está esperando hace tiempo, pero lo importante en este programa no soy yo, sino las estrellas que hoy van a estar con nosotros”, cerró Susana Roccasalvo.