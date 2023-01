El radical cambio de Fede Bal: así luce como drag queen

Fede Bal se encuentra haciento temporada teatral en Villa Carlos Paz con el musical Kinky Boots, en el que interpreta a Lola. El actor se había deslumbrado con ese personaje cuando vio la obra en Nueva York y Buenos Aires.

En diálogo con Milagros Monti del portal Teleshow, Fede Bal reflexionó sobre sus aptitudes: “De chico, no recuerdo quién, alguien me dijo que no podía cantar. Me reprimió y por eso nunca me animé a hacer comedia musical. Ahora descubrí que me encanta, me apasiona. Siento que se abrió una puerta que va a ser difícil de cerrar”.

Además de interpretar a Lola, Fede Bal le da vida en Kinky Boots también a Simón, un joven que se transforma para bailar en un club nocturno. Para su sorpresa, el director Ricky Pashkus ya había pensado en él antes de que el hijo de Carme Barbieri se ofreciera para el rol.

Hace algunos meses, comenzaron las pruebas de peinado y maquillaje para que Fede Bal encontrara su versión de Lola. Tras varios cambios de pelucas, pestañas y delineados de ojos, el artista encontró la fisionomía exacta para su personaje.

Fede Bal, listo para salir a escena en Kinky Boots. Foto: Mario Sar.

"No quería que fuera algo bizarro. Me shockeó, conecté con el lado femenino de mi cara, y empecé a sentir una energía femenina que es muy sexy. De hecho, pensé que le iba a gustar a los hombres, pero también recibo muchos mensajes e mujeres. Hay algo que atrae a la mujer, es muy fuerte lo que pasa”, expresó Bal sobre su transformación.

Además, sobre su presente artístico, el artista remarcó: “Últimamente acepto propuestas que me presenten un desafío, sino lo dejo pasar. Cada trabajo tiene que representarme algo más que una entrada de dinero”,

Fede Bal en plena sesión de maquillaje para convertirse en Lola de Kinky Boots. Foto: Mario Sar.

En la mencionada obra, Fede Bal tiene siete cambios de vestuario y cuenta con cinco asistentes que lo ayudan para en 30 segundos volver a escena.

Finalmente, sobre su logro en Kinky Boots, Fede Bal reflexionó: “El resultado fue más de lo que pensaba. Mi vieja estaba muy emocionada, me dijo llorando que mi papá estaría orgulloso de mí”.