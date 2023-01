Las polémicas fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en medio del divorcio con Camila Homs

El escándalo entre Rodrigo de Paul y Camila Homs continúa sumando capítulos, algunos más bochornosos que otros, y algunos más serios que otros. Lo concreto es que todos esos episodios terminando dando de qué hablar.



Ahora, Tini Stoessel y De Paul sorprendieron al compartir algunas imágenes en Instagram en las que se los ve riendo a carcajadas en medio del tremendo escándalo entre el futbolista y Camila Homs, la madre de sus dos hijos.



Tras la denuncia de Rodrigo de Paul a Camila Homs por amenazas, del canto de la modelo contra Tini en Punta del Este y de los fuertes e insólitos mensajes de la ex pareja, la cantante y el futbolista se mostraron a pura risa.

Tini compartió un clip a través de sus historias de Instagram, destacando el look súper canchero que lucía ambos, simulando tener otra voz, lo que hizo que los dos estallaran de risa, posteando las divertidas imágenes.



Fue un diciembre muy caldeado entre Tini, De Paul y Camila Homs, dado que hubo de todo: festejos por el Mundial, reproches en redes sociales, discusiones, amenazas, y demás, todo con dos niños en el medio que no tienen la culpa.



Hace unos días, se viralizó un video de Cami Homs arengando a la gente en Punta del Este mientras cantaban contra Tini Stoessel. “Me arrepentí. Tal vez si estaba 100% sobria no lo decía. Pero real, no escuchaba lo que decía la gente. Tenía un parlante al lado y no estaba al tanto. La gente levantaba las manos y yo también”, aseguró.

En el momento de brindar por la bienvenida al 2023, Cami Homs le agradeció a la gente las demostraciones de cariño. “La gente me quiere y se nota un montó el cariño”, sostuvo la madre de los hijos de De Paul.



“Después está la gente que te quiere y la gente que te mata, pero por suerte yo me quedo con los comentarios positivos. Los malos los absorbo y chau”, explicó Camila Homs, sobre la gente que toma partida en s conflicto con De Paul.