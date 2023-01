A días de ser mamá, Noelia Marzol posó en ropa interior y encendió un tenso debate en las redes sociales

Noelia Marzol compartió un particular posteo a diez días de convertirse en madre de una niña, con la intención de reflexionar sobre la naturaleza de los cuerpos en el post parto. Sin embargo, lejos de generar consenso, la actriz dividió las opiniones a favor y en contra en un tenso debate en las redes sociales.

En las fotos de la publicación de Noelia Marzol, se pude ver a la bailarina en ropa interior promocionando la marca de lencería que ella misma lanzó. “Este es mi cuerpo hoy, después de 10 días de haber conocido a mi bebota. No me avergüenza, ni voy a ocultarlo. No tengo por qué esperar a ‘recuperarme’ para mostrarles nuestro trabajo. Al contrario”, escribió en el epígrafe del posteo.

Luego, Marzol agregó: “Estoy orgullosa y agradecida a este cuerpo por haber gestado al amor de mi vida (al igual que a Dona). El mismo siempre, en diferentes versiones. Mi amado cuerpo en un proceso natural de post parto”.

El posteo de Noelia Marzol que dividió las aguas.

En pocas horas, la publicación recibió miles de comentarios con distintas apreciaciones sobre los conceptos de Noelia Marzol. Mientras algunos seguidores la apoyaron con mensajes como: "Banco fuerte que estés orgullosa de tu cuerpo siempre. Me encantaría que influencers, modelos y todas ya no digamos ‘amo este cuerpo aunque tenga estrías, celulitis o lo que sea’ y ya no sea necesario resaltar esas características que al final se siguen presentando como ‘errores’. No critico, solo digo que nos queda mucho por deconstruir”, “Sos hermosa en todas tus versiones, no importa el cuerpo”.

Noelia Marzol encendió un deate con su posteo sobre su cuerpo en el post parto. Foto: Instagram.

Sin embargo, otros cuestionaron las palabras de Noelia Marzol sobre su cuerpo apuntando: “Es un mensaje absolutamente equivocado el que das en esta publicación. Sabés con certeza que tu cuerpo actual es una especie de ‘milagro’. El 99.9% de las mujeres a los 10 días de parir no se ven así. Parece que te estuvieras burlando”, “Esta publicación es más para humillar a otras que para hacer sentir bien al resto de madres que tenés en Instagram o te siguen por tu maternidad”, “¿Es joda? Te re banco y sos una diosa, pero decir que no te avergüenza tu cuerpo después de 10 días de parir es hasta un insulto a las demás en tu misma situación”.