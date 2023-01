Por qué L-Gante pasó la noche en un hotel alojamiento con 2 mujeres y 2 hombres en Mar del Plata

L-Gante se encuentra disfrutando de sus vacaciones junto a Tamara Báez y su hija Jamaica en Sierra de los Padres. Sin embargo, el artista continúa cumpliendo con sus obligaciones laborales. En su gira por la costa atlántica, el cantante reveló que tuvo que pasar una noche en un albergue transitorio.

“Estamos en condiciones de afirmar que quién pasó la noche en un hotel alojamiento de Mar del Plata, se mueve en limusina, ella, su ex, con quién no sabemos, si está bien o está mal, no lo recibió en su casa, tampoco lo acompañó al telo”, confesó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

En este contexto, el periodista agregó: “Así que él durmió en una orgía platónica, durmió con un montón de gente pero no pasó nada. Estamos hablando de que quien durmió en un hotel alojamiento es L-Gante”.

“L-Gante estaba en Mar del Plata, estaba en un hotel y luego se quedó sin habitación por fechas. Empezó a buscar, no había nada y dijo ‘¿sabes qué pa? Vamos a un telo’. Se fue a ese telo, lo llamativo es que su ex, Tamara, estaba aquí a media hora en Sierra de los Padres en un caserón inmenso con posibilidad de dar alojamiento”, comentó el cronista que se encuentra atento a los escándalos mediáticos que ocurren en la Costa Atlántica.

Respecto a la situación actual del vínculo entre L-Gante y Tamara Báez, el periodista aseguró que cada uno se encuentra haciendo su vida, sin trabas de por medio. ”Están bien las cosas, pero no tan bien, cada uno con su chongues por separado”, detalló el notero que contaba con mayor información.

Con el fin de brindar mas detalles sobre este suceso polémico de L-Gante, el cronista expresó: “Se fue Tamara, se fue a Buenos Aires y ayer un vecino me mandó un mensaje, indignado, ‘cómo se nota que es el último día, están con la música al palo y estaban wachiturreando un poquito las últimas horas de estadía. Disfrutando, son chicos che'”.

Por su parte, Mariana Brey intercedió y consultó sobre la situación económica de Tamara, dando a entender que no comprende cómo logra vivir rodeada de lujos. Ante este comentario, el notero aseguró que la influencer cuenta con buenos ingresos debido a su accionar en las redes y su lanzamiento como cantante.

“La está levantando en pala Tami”, afirmó el cronista. A lo que Virginia Gallardo, conocedora del universo digital, acotó: “Es instagramer, fortuna piden”. Profundizando en el tema, el periodista remarcó: “Cobra 600 mil pesos el posteo”.