Lizy Tagliani anunció la fecha de su casamiento y reveló una exigencia para sus invitados

Durante los primeros meses del 2022, Lizy Tagliani sorprendió a todos al revelar que se encontraba nuevamente en pareja, tras su escandalosa separación de Leo Alturria. En ese momento la humorista se mostró muy feliz junto a Sebastián Nebot.

Ahora, a casi un año de conocerse, la pareja puso fecha a su casamiento: el próximo 23 de marzo. Entrevistada este lunes, en LAM (América TV), la comediante reveló que ya comenzó a enviar las invitaciones para la boda. Además, Ángel de Brito confirmó que Mirtha Legrand y Marley serán los padrinos de la boda.

"Nos queremos y nos casamos! Lizy y Seba", dicta el frente de la tarjeta junto a una imagen caricaturesca de ellos.

"Wanda ya me confirmó", dijo Lizy, y contó cuál será la forma para la confirmación del acompañante de cada invitado: a través de un formulario. "Wanda me hizo un chiste, me dijo que va a ver, que le de tiempo para el acompañante", aseguró.

Recordemos que Tagliani se refirió hace unos días a la maternidad. Afirmó que ya está averiguando diversas opciones para hacer realidad su sueño de ser madre.

En una nota con Intrusos (América TV), explicó: "Ser madre es un proyecto, más que algo concreto. Estoy averiguando, viendo posibilidades y justamente Seba me dio muchas ganas. Puede ser adopción y un montón de cosas. Marley ha sido un buen consejero, pero estoy súper tranquila”.

"Yo no juego con nombres, yo ya lo tengo decidido, él no cuenta", comentó la actriz. "Si es nena se va a llamar Celestina como mi mamá y si es varón Jaime porque me encanta el nombre", concluyó.