Gran Hermano: por decisión de la gente, Agustín abandonó la casa

Una nueva gala de eliminación pasó en la casa de Gran Hermano y este domingo, la decisión del público dejó sin chances a Agustín Guardis, quien debió abandonar el reality show de Telefé entre los aplausos de sus compañeros. Esta vez, la placa final de nominación estuvo compuesta íntegramente por participantes que ya habían estado fuera programa por decisión de los fanáticos del show, pero que reingresaron en la instancia de repechaje gracias al mismo público.

Los tres jugadores que quedaron en la cuerda floja tras las nominaciones de sus compañeros fueron Daniela, Agustín y Lucila. También había estado en el ojo de la tormenta Ariel, pero logró escabullirse de los votos de los seguidores del programa tras una salvación que generó polémica a manos de los líderes de la semana, Romina y Marcos.

Sucede que ambos se mostraron firmes en intentar salvar a sus amigos más cercanos dentro de la casa: Romina quería que fuera Daniela quien evite la placa y Marcos quería lo mismo para Agustín. El liderazgo conjunto les trajo complicaciones y terminaron salvando a Ariel, como un punto medio.

En la gala de eliminación, conducida por Santiago del Moro, los tres participantes en riesgo dedicaron unas palabras al público. Agustín agradeció a su gente “por todo el aguante”, La Tora le pidió apoyo a sus fanáticos, amigos y familiares, mientras que Daniela aseguró que depende de la gente y confesó que quiere quedarse.

La primera persona salvada de la noche fue Lucila con un personaje de votos bajísimo, de apenas un 3.38%. “Agradecida eternamente. Los amo de todo corazón”, dijo la rubia, entre lágrimas. De tal forma, la placa final se transformó en uno de los versus más picantes desde el inicio del programa: Agustín y Daniela le hablaron a sus fanáticos en un intento de salvarse.

Tras los últimos minutos de votación, el público emitió su decisión y fue Agustín quien debió cruzar el patio y abandonar la casa. Santi del Moro reveló en ese momento que conteo de los votos fue parejo entre ambos jugadores: el resultado final indicó un 49.19% para Daniela y un 50.84% para Agustín, quien antes de irse les dedicó unas palabras a sus compañeros. "Los quiero mucho, mi sueño no era la casa o la plata, mi sueño era ser el mejor jugador", expresó. A Marcos, en tanto, le habló de corazón: "Yo te amo, no pensé que me iba a encontrar con alguien como vos acá. Te amo hermano, a ganar".