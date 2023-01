Pedro Alfonso y Paula Chaves: tras cinco años vuelven a protagonizar una comedia

Pedro Alfonso inició la semana pasada su temporada N°11 en Villa Carlos Paz protagonizando la comedia “Un plan perfecto”. Este verano, nuevamente comparte escenario con su esposa, la modelo y conductora Paula Chaves. Esta es la cuarta obra donde ambos figuran en marquesina, algo que los llena de emoción porque Carlos Paz es una plaza teatral que los vio crecer como profesionales pero también como familia.

En Carlos Paz, Pedro Alfonso y Paula Chaves, se subieron por primera vez a un escenario. Fue en 2012 con la obra “Despedida de solteros”, en pleno auge mediático de la pareja. Por entonces no muchos apostaban a ese romance que nació cuando él era productor de Ideas del Sur y la modelo ya era famosa. Él se enamoró apenas la vio y Marcelo Tinelli se convirtió en el celestino. Cada gesto que “Peter” hacía para conquistar a Paula, era festejado por miles de espectadores. Por eso, la pareja tuvo fans incluso antes de confirmar su noviazgo.

Ese debut teatral con “Despedida de solteros” fue en una sala chica, de menos de 500 butacas. Pero la inexperiencia de ambos como actores no fue impedimento para que la obra fuera un éxito en convocatoria. Cientos de “Pauliters”, como se hacían llamar sus seguidores, se agolpaban a la salida del teatro Candilejas 2 para sacarse una foto con la pareja más mediática del país.

Paula Chaves y Pedro Alfonso debutaron juntos como dupla teatral hace once años.

Al año siguiente, en una sala más grande, junto a la productora Dabope (que conforman el Chato Prada, Ezequiel Corbo y Federico Hope) volvieron a encabezar una comedia. Pero esta vez quien los acompañaba era un actor cómico consagrado: Emilio Disi. Él se convirtió en el mentor de Pedro Alfonso y sus consejos le dieron técnica escénica a su carisma natural.

Comenzaba el año 2012, y ese mismo verano, Villa Carlos Paz se convirtió también en el escenario para la noticia más feliz para la pareja. Paula confirmó que estaba embarazada. Y así, meses después llegó Olivia. La historia es conocida, un año después se casaron y para su segundo aniversario de bodas nació Baltazar, su segundo hijo.

En 2018, volvieron a hacer temporada juntos. “Locos por Luisa” fue el nombre de la comedia que una vez más llenó todas las noches la sala teatral durante ese verano. Ya para entonces las obras protagonizadas por Pedro se convertían año tras año en una de las más taquilleras de cada temporada.

“Carlos Paz siempre es una escuela”

Paula Chaves se retiró con la maternidad de los escenarios, pero todo estaba dado en el 2020 para su regreso triunfal con “Atrapado en el Museo”. Por fin la dupla iba a volver a encabezar su cuarta comedia juntos. Pero no pudo ser. Un día antes de hacer la foto de marquesina, la modelo confirmó que nuevamente estaba embarazada. El propio Pedro Alfonso dio la noticia el día del debut en Carlos Paz, cuando el papel de Paula ya lo interpretaba Flor Torrente. Meses después llegó Filipa, la más chiquita del clan Alfonso-Chaves.

El elenco completo de la obra protagonizada por Pedro Alfonso y Paula Chaves.

Pero esta temporada 2023 dio revancha. Ahora sí, como aquel debut hace once años, Carlos Paz los vuelve a unir en un escenario. La obra se llama “Un plan perfecto” y el elenco que los acompaña lo integran Pachu Peña, Romina Gaetani, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y Agustina Agazzani.

“Cuatro veces estuvimos con Paula en una obra. Es menos de lo que parece. Y las dos primeras, Despedida de Solteros y Viaje de locura, nuestros personajes se llamaban de Pedro y Paula. Y ahora cambió muchísimo la forma en que nos paramos en el escenario. Ella lo ve mucho mejor, en especial en los últimos cuatro años que no estuvo en nuestras comedias. Creo que de estos once años, los últimos cuatro fueron los de mayor crecimiento. Para mi Carlos Paz siempre es una escuela”, aseguró Pedro Alfonso a MDZ Online.

“En realidad el regreso de Paula iba a ser con Atrapados en el Museo pero un día antes de la marquesina me avisó del embarazo y si bien fue una noticia hermosa, dentro de lo laboral fue movilizante. Y ahora que Filipa está más grande, nos pudimos organizar y estamos de vuelta en el escenario. Yo haría todos los años comedias con ella porque la paso muy bien. A pesar de que estamos juntos todo el día en casa, a mi me gusta trabajar con ella”, señaló Pedro.

Emilio Disi, un gran mentor

La propia Paula Chaves comenta que en el tiempo que ella no estuvo en el escenario, Pedro tuvo un crecimiento artístico muy importante. Lo describe como un “capitán” para los elencos que encabeza. Uno de los pilares para que eso sea así fue sin duda los consejos que supo darle Emilio Disi en los inicios de su carrera actoral.

El actor que falleció en marzo de 2018, fue un mentor para Alfonso. Y hoy, la sala del teatro del Lago donde Pedro se presenta todas las noches, lleva el nombre de Disi. “A él lo tenemos siempre muy presente en la creación de los sketchs y los guiones de las obras. Este chiste le gustaría o este no. Con los productores y con el director, Carlos Olivieri, siempre pensamos qué haría Disi en tal o cual parte. Sin buscarlo, él siempre está. Dejó ese halo de compañerismo y de alegría. Yo trato de nombrarlo todas las funciones”, recordó emocionado.

Con el paso de los años, ya Pedro Alfonso no siente la necesidad de demostrar que es mucho más que esa figura mediática donde se lo colocó en sus comienzos. “Hoy ya no me interesa. Estoy mucho más plantado, seguro en el escenario. Y me di cuenta con los años que no tengo que demostrar ser algo”.

“Son once años y siento que dentro de las comedias soy como un anfitrión. Si bien interpreto a ese personaje que siempre se mete en quilombos, me gusta pensarlo como ese rol de receptor de los demás, para que todos los actores se luzcan en sus escenas. La gente ya sabe cómo soy. Y mis personajes no se corren mucho de ese antihéroe casi ingenuo e infantil. Disfruto cuando escucho al público sufrir a la par de que mi personaje se va enredando en la trama. Es muy lindo. Y otra cosa que disfruto es todo lo que se genera cuando termina esa función. Después de las obras hacemos un show y la gente ya lo sabe, y no se va. Ayer por ejemplo hicimos subir gente del público a practicar el saludo final que todavía no está tan claro. Un día cantamos, otro día hacemos otra cosa. Es un momento muy lindo”.

La duda queda luego de tantos años de aquel romance mediático es ¿existen aún hoy las Pauliters? “Vos sabés que sí”, admite Pedro. “Al principio había como un fanatismo pero ahora quedó lo genuino. Te acompañan mucho, y están. Ya hay una relación con ellas porque nos conocemos y hasta les sabemos los nombres. Si bien hay mucha gente nueva que nos viene a ver, la ´vieja escuela´ sigue firme. Y ya tenemos una relación de vernos en las giras o hablarnos a través de las redes. Hay mucho respeto y mucho cariño. Es emotivo ver que pasan los años y siguen estando a la salida del teatro, esperándonos con algún regalito”.