El Pollo Álvarez se sinceró sobre su delicado presente en la televisión

Desde el lunes 30 de enero, el Pollo Álvarez tendrá nuevo horario con su programa Nosotros a la mañana (eltrece), mientras el canal busca remontar los números en el rating. En medio de estos movimientos, el conductor se sinceró sobre su situación y la orientación que tendrá su ciclo.

En un principio, circuló la versión que el envío liderado por el Pollo Álvarez llegaría a su final el viernes 27 de enero, pero luego las autoridades de eltrece decidieron la continuidad de Nosotros a la mañana. Pero en lugar de competir de manera directa con A la Barbarossa (Telefe), irá más temprano, de 9 a 10:15.

En diálogo con Por si las Moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad), el Pollo Álvarez habló de esta nueva oportunidad que tiene con su programa en eltrece. "Vamos a hacer una modificación porque vamos a ir media hora antes, entonces vamos a tener un público de más actualidad, vamos a hacer más actualidad de que venimos haciendo. Modificaciones de panel no va a haber", explicó.

Luego, el conductor se sinceró: “Nosotros a la mañana no es el que era hace un año. Yo de las dos horas bailaba veinte minutos, hoy no bailo ni diez segundos. En cierto punto, yo estoy trabajando con el cuchillo entre los dientes. Yo hoy trabajo para el rating, pero no tengo que descuidar el programa".

Finalmente, sobre la presión de trabajar para potenciar el rating de su ciclo en eltrece, el Pollo Álvarez remarcó: “Sentís que todos los días estás jugando una final. No sé si es lo más sano del mundo estar un mes jugando una final cada día. Laburamos en televisión y a quien le guste estar en lugares de privilegio y en canales líderes como El Trece vas a tener exigencias ¿Me están volviendo loco? Sí, porque todos los días hay una reunión de cuatro horas posprograma y antes no era así. Pero sabemos donde estamos y un poco me gusta”.