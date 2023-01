La lapidaria definición de Santi Maratea sobre el trabajo de Diego Brancatelli

En una extensa nota que dio en el estudio de LAM (América), Santi Maratea se refirió a varios temas que van desde su labor múltiples colectas con causas benéficas, hasta su fuerte cruce con Diego Brancatelli.

Entre otras cosas, Santi Maratea aseguró que está enfocado en crear una fundación, pero que no descarta la posibilidad de tener un programa propio en televisión. Entonces, y hablando de medios, Ángel de Brito le preguntó al influencer por su pelea con Diego Brancatelli.

“¿Por qué lo tengo de hijo? Y porque es un idiota. Es fácil pegarle a Branca, él lo sabe. Trabaja de que le peguen”, sentenció Maratea sobre la labor de Brancatelli.

Luego el influencer explicó: “Estaba muy violento yo porque me había traicionado un amigo. Y dije ‘me descargo con este’, que evidentemente quiere que lo atienda y yo justo estaba disponible. Fui y lo atendí”.

A la hora de defender su acción solidaria y dejar al descubierto a Diego Brancatelli, Santi Maratea remarcó: “De quien viene, es eso lo que me indigna. Todos sabemos de qué trabaja él. Venir a bardear mi laburo con lo que es mi laburo, solo por responder a alguien, me parece muy hipócrita de su parte. Entiendo que la gente que no tiene vergüenza hace este tipo de cosas. En su vida privada y cómo resuelve las cosas es de una manera súper miserable, y cuando sale a la calle va con el dedo y baja línea con un discurso que ni siquiera lo representa”.

Siguiendo con paliza a Brancatelli, Maratea argumentó: "No es alguien muy avispado, no es alguien que vos digas ‘mirá qué referente’. Se puso un negocio y fundió. Y donde trabaja como periodista es meramente en los lugares en que repite lo que tiene que repetir. O por un sueldo o porque no le da la personalidad, no sé”.

Finalmente, a la hora de remontarse al origen de la pelea con Diego Brancatelli, Santi Maratea explicó: “La famosa opereta, el famoso ‘me están operando’. Me están queriendo hacer tendencia en Twitter para tirarme abajo o para desacreditar algo que estoy diciendo. Y esto no me frena, pero me pone de mal humor. Me enoja y no puedo creer de quién viene. Toda la gente que está viendo son espectadores y tiene más dudas, pero entre vos y yo sabemos que el fracasado acá sos vos”.