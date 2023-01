El fuerte descargo de Flavio Mendoza tras la denuncia por una polémica foto de su hijo

Una fuerte polémica se armó luego de se viralizara una foto que le tomaron a Flavio Mendoza y a su hijo Dionisio completamente sacada de contexto, cuyas repercusiones llegaron, incluso, hasta al hijo de Jair Bolsonaro.



El coreógrafo expresó toda su indignación con las personas que viralizaron de manera malintencionada la imagen en la que se lo ve a él junto a su pequeño hijo. La foto se utilizó en forma de burla y hasta para criticar sin ningún fundamento a Flavio.



Fue tanta la difusión que tuvo la imagen que la misma llegó hasta Eduardo Bolsonaro, quien en Twitter opinó, fiel a su estilo, sin ningún tipo de filtro ni de consideración ante la situación sacada de contexto.

El repudiable tuit de Eduardo Bolsonaro.



“En una imagen se resumen la decadencia de occidente”, escribió el diputado, de manera repudiable, en la red social. Además del desagradable comentario, al ser una figura pública de tamaña magnitud, la imagen tomó aún más difusión y repercusión en las redes sociales.



Ante estas circunstancias, Flavio Mendoza decidió utilizar su cuenta de Twitter para realizar un fuerte descargo y expresa toda su furia e indignación contra quienes viralizaron la imagen de manera malintencionada.



“Yo no entiendo que haya tanta gente detrás de un teclado haciendo daño. ¿Tan miserables son sus vidas? Y peor los que comentan con sólo el hecho de que alguien le conteste. ¿Qué ganan?”, comentó Flavio, con total indignación.

El descargo de Flavio Mendoza en Twitter.



“Alguien maliciosamente subió una foto mía y de mi hijo desde un ángulo totalmente sacado de contexto y me cerraron la cuenta, metiéndose con un niño y con mi imagen”, agregó en otro tuit. “¿Tanto les jode ver a un hombre gay que logró ser padre y tener una carrera exitosa? Parece que sí. Bueno, una lucha más que no me la van a ganar”, estalló Flavio en Twitter.



En ese sentido, el coreógrafo adelantó que del tema ya se está ocupando el abogado Fernando Burlando. “Con los niños no. Todo esto ya está en manos de Fernando Burlando”, cerró Flavio en su descargo.