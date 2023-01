Alejandro Fantino compartió el doloroso tratamiento estético que le hicieron en Turquía

Alejandro Fantino está disfrutando de un romántico viaje junto a su esposa, Coni Mosqueira, y actualmente pasan algunos días de su luna de miel en Estambul, Turquía. En esa ciudad, el conductor pasó por la peluquería y sorprendió a todos al compartir el doloro tratamiento estético que le aplicaron en aquel lejano territorio.

“Me vine a cortar el pelo acá en Estambul. Y le pedí que me saque la pelusa de las orejas. Explicame para qué me arriesgo a lo que no conozco. ¡Agarró un encendedor!”, expresó sorprendido Alejandro Fantino.

En las imágenes que compartió en sus historias de Instagram se puede ver al estilista pasando una llama por una de las orejas del periodista. “Ahh, lo que quema... ¡Ufff! ¡Ahhh! Te juro por Dios lo que quema... ¡Se prende fuego!”, exclamó Fantino sin salir de su sorpresa.

Tras un intenso año de trabajo, Alejandro Fantino terminó su labor al frente de Animales Sueltos (América), y se dispone a encarar su labor periodística en su propia plataforma.

En algunas entrevistas, el conductor expresó que a partir de ahora quiere tener más tiempo para disfrutar de su vida personal, a la vez que tiene pensado desarrollar su trabajo en el mundo de la comunicación desde otro ámbito que no necesariamente tenga que ver con la televisión tradicional.