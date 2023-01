La desagradable opinión de Alfa de Gran Hermano sobre las mujeres de 60 años: "La menopausia las..."

Nuevamente en la casa de Gran Hermano, Walter Alfa se puso en el ojo de la tormenta. A esta altura del reality son habituales sus comentarios poco agradables respecto a sus pensamientos. En esta oportunidad lanzó un desagradable comentario contra las mujeres de 60 años.

La situación se dio mientras todos se encontraban en la cocina. Allí, Walter Alfa, quien tiene 60 años, comenzó a opinar sobre las mujeres de su misma edad. “Yo a una señora de 60 la trato de usted y la ayudo a cruzar la calle”, lanzó de manera polémica.

Ante este comentario, sus compañeros lo miraron de reojo y Julieta Poggio salió a cruzarlo intentando abrirle la cabeza: “Puede tener 60 y ser canchera”. A lo que Romina también se sumó a apoyarla: “Estás tratando de abuela a una señora de 60 años y es re joven”.

En su afán por defender a las mujeres de 60 años, Romina intentó ubicarlo: “No es una señora a la que tenés que ayudar a cruzar la calle. Mi vieja tiene 60 y es joven, tengo amigas de esa edad que están re bien y mejor que algunas de 30. Tampoco es para que digas eso”.

Como si lo dicho hasta el momento no fuera lo suficientemente polémico, Walter siguió disparando: “No me va a mí. Ya de por sí, la menopausia cambia a las mujeres”.

En ese momento, se pudo ver todo el enojo en la cara de Romina que volvió a marcarle que está equivocado pero está vez en un tono molesto, ya que le marcó que se estaba “yendo a la mierda”.

Sin embargo, Alfa se mostró firme en su postura y no quiso escuchar lo que Romina le marcaba: “No me estoy yendo a la mierda, es lo que yo creo. No me trates de hacer quedar mal. Vos siempre me queres hacer quedar mal a mí. La menopausia cambia el carácter de las mujeres. Es lo que pienso. Está comprobadísimo, no lo digo yo”.

Ante esto, Romina lanzó un golpe bajo diciendo que le gustaban “las pendejas de 22, de 34”. Y Alfa se excusó: “No dije que me gustan las pendejas. De 34 o 36 años no son pendejas. No te metas con mi edad, ni con lo que me gusta ni metas en mi boca cosas tuyas”. Además, Walter le devolvió el golpe bajo jugando con los 52 años que tiene la ex pareja de la diputada: “Que a vos te gusten de 55 años es cosa tuya”.