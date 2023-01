El motivo por el cual Gustavo Conti y Ximena Capristo decidieron no tener más hijos

Gustavo Conti y Ximena Capristo se conocieron más de dos décadas atrás en Gran Hermano, el mismo reality que hoy está en boca de todos y lidera los números de rating. Fruto de su amor, nació Félix, quien hoy ya tiene 6 años. Pero, ¿por qué decidieron no tener más hijos?

Gustavo Conti y Ximena Capristo junto a su hijo Félix

"Vamos a quedarnos con Félix, ya tengo 46 años, no es un tema de edad, yo pasé por momentos muy angustiantes, me costó salir adelante, volver a lo mismo, a probar o prometerle un hermanito a Félix y que no se de, es algo que no quiero", señaló Capristo en diálogo con La Once Diez.

La búsqueda de su primogénito fue angustiante. "Fue una gran lucha de muchos años, de muchas decepciones, costó concretarlo. Yo no tenía ningún problema de salud, estábamos perfectos, el problema era nuestra cabeza", contó al aire la morocha.

En julio de 2016, Conti contó en una entrevista con Pronto: "Veníamos con un trabajo muy intenso y arduo de años. Hacíamos los deberes fecha a fecha con la meta fija de quedar embarazados. Empezamos a buscar y como no pasaba nada, nos hicimos estudios para ver si alguno de los dos tenía un problema. Nos dio todo bien, pero no pasaba nada".

Y en ese entonces, Capristo reveló: "En un momento nos pusimos obsesivos y entramos a calcular las fechas: solo teníamos relaciones de acuerdo a la fecha específica y no cuando teníamos ganas. Nos obsesionamos y mi ginecólogo me recomendó que me relajara, que no estuviera pensando todo el tiempo en eso".

Noticias Relacionadas La ola de memes que dejó la salida de Maxi de Gran Hermano

Gustavo Conti y Ximena Capristo

"Soy muy regular y cuando me venía, me entraba el bajón. Me ponía muy mal y me preguntaba por qué, si estábamos haciendo las cosas bien, calculando y todo. Me sentía frustrada y me preguntaba: '¿Seré yo que no podré?'. Eso fue hasta el año pasado, que quedé embarazada y lo perdimos", expresó la ex hermanita.