Marcos hablaba de su exnovia y la producción de Gran Hermano le apagó el micrófono

Los fanáticos de Gran Hermano se encuentran siempre a la búsqueda del más mínimo detalle para exponer o festejar a los participantes del reality más reconocido de la televisión Argentina. Esta vez, le tocó a la producción ser objeto de las sospechas de los seguidores del programa, quienes expresaron que le habrían apagado el micrófono a Marcos Ginocchio.

Este domingo, los usuarios de internet que comparten y viralizan recortes de la emisión de Gran Hermano, se encargaron de difundir un video en redes sociales, donde el participante salteño se encuentra hablando con una de sus compañeras, Lucila, sobre su ex novia, pero repentinamente su micrófono deja de funcionar.

En el clip, se puede ver a ambos jugadores hablando en una de las habitaciones, mientras el resto de los participantes están atentos a sus propias charlas. “¿Cuánto tiempo estuviste?”, le preguntó Tora y el chico contó que su relación había durado “3 años y algo”.

Cuando Lucila volvió a preguntarle sobre su pareja anterior, esta vez consultándole en dónde la había conocido, el micrófono de Marcos dejó de funcionar de forma sospechosa y, seguidamente, se escuchó la voz de Gran Hermano: “Lucila, por favor, retira lo que se encuentra en el box de intercambio”.

Siendo un hito para los fanáticos que el “príncipe” de la casa hable sobre su vida privada tras meses de mantener siempre la reserva y hablar solo lo justo y necesario, el momento generó expectativa de forma automática pero la charla quedó anulada debido a un mal funcionamiento del equipamiento de Marcos.

En redes sociales, especialmente en Twitter, los usuarios se cuestionaron sobre el momento y el desperfecto técnico. Incluso especularon con los motivos ocultos que podría tener la producción para evitar que el joven de Salta cuente a las cámaras sobre la relación sentimental que tenía antes de ingresar a la casa más famosa del mundo.

La teoría más fuerte de los internautas es que el “ship” entre Marcos y Julieta es uno de los motivos que más público atrae. Incluso muchas veces se armaron informes con imágenes de ambos y hasta los panelistas discutieron de una posible relación. Otra de las suposiciones hace referencia a que Marcos no es querido por los encargados del programa y por ello intentan reducir las intervenciones del jugador.

“La producción silenciando el micrófono de Marcos y llaman a La Tora para que no cuente la historia con la ex. Que no se note mucho que algo raro pasa. Aun así, ¡vamos Marcos!”, escribió un usuario. En la misma línea, otro opinó: “Todos esperando y no solo le apagan el micrófono sino que la llaman a La Tora. Lo hacen a propósito”.