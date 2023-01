Cuántos dólares gana a hija de Maru Botana como empleada doméstica en Hawaii

Lejos, muy lejos de estas tierras, encontró una faceta, un mecanismo para conjugar una larga estadía en un paraíso natural y al mismo tiempo generarse un sustento económico interesante. Así vive en la actualidad Lucía, una de las hijas de Maru Botana en Hawaii.

Esa isla maravillosa, que depende de Estados Unidos, se convirtió en el hogar pasajero de la joven de 21 años, que halló un modo peculiar para recaudar una contraprestación monetaria muy favorable con el desarrollo de una actividad loable.

Resulta que Maru describió esta faceta desconocida de su hija, que se dedica al modelaje y también estudia la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires. La famosa chef explicó que la joven consiguió trabajo como empleada doméstica en ese terruño.

En una charla con el ciclo radial Si pasa, pasa, que se emite por Rivadavia, la cocinera exteriorizó: "Soy una mamá muy abierta. Hoy la tengo a Lucía viviendo en Hawaii, se queda allá por cuatro meses y trabaja de empleada doméstica”.

La charla derivó en un dato muy llamativo, que refiere a la suma que percibe Luchi por hora, un número que en Argentina resulta muy beneficioso por el cambio. "Está instalada y muy feliz trabajando. Es una manera de independizarse y gana 40 dólares por hora", reveló.

Claro que todo esto se enrola en un proyecto temporal de Lucía, que se encandiló con las bondades de esa isla en una visita anterior y realizó averiguaciones para regresar y poder construirse unos ahorros en divisa extranjera. Por eso, Maru aclaró que retornará en marzo para continuar con su carrera universitaria.

Respecto a las sensaciones de toda madre por la lejanía de miles de kilómetros, Bota opinó: "A los miedos los bato a punto nieve. Para mí las situaciones hay que vivirlas, todo lo que tengo me lo gané, me costó y tengo que vivir esto. Con todo lo que viví, no le tengo miedo a nada".