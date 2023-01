Charlotte Caniggia confesó cómo será como tía del bebé que esperan Alex y Melody Luz

Alexander Caniggia y Melody Luz anunciaron en los primeros días del año que van a ser papás, tras ocho meses de una relación que parecía pasajera. Luego de recibir cientos de felicitaciones por la noticia, Charlotte Caniggia volvió a hablar sobre el tema. Esta vez, contó cómo se ve a sí misma en su nuevo rol de tía.

La revelación del mediático y la bailarina fue bien recibida. En Instagram, el posteo compartido entre ambos cosechó casi medio millón de likes. “Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre”, escribieron los futuros padres.

Varias celebridades se sumaron al festejo y los buenos deseos por el embarazo, como Cande Tinelli, Anita Pauls e Imanol Rodríguez. Obviamente, la hermana de Alex, Charlotte, no se quedó atrás a la hora de expresar el cariño por la flamante pareja y el inicio de su familia: “Los amo”, escribió, junto con emojis y corazones.

Ahora, la melliza del Emperador volvió a referirse al tema en sus historias de Instagram, tras la pregunta de uno de sus seguidores, quien le consultó si estaba emocionada por ser tía. La modelo escribió un tierno mensaje que demuestra las ansias con la que espera la llegada del nuevo bebé.

“Estoy súper contenta de que voy a ser tía. Estoy segura de que seré la mejor tía del mundo. El bebé va a tener muchísimo amor. Feliz por Melody y Alex, van a ser los mejores papás del mundo. Los amo”, expresó Charlotte, sumando emojis de corazones.

La noticia del embarazo también fue bien recibida por Mariana Nannis, madre de los mellizos Caniggia. La mujer compartió en sus historias un video donde se resalta un pasaje particular de la canción Feel this moment de Pitbull y Christina Aguilera: “Un día cuando la luz esté brillando, estaré en mi castillo dorado, pero hasta que las puertas estén abiertas, solo quiero sentir este momento. Solo quiero sentir este momento”.

Respecto a la relación entre su madre y su pareja, Alex indicó en una entrevista con Teleshow: “Fue hermoso cuando conoció a mi vieja, después de tantas videollamadas nos fuimos a verla personalmente. Me tomé todas las vacaciones del mundo, tenía que relajar después de estar encerrado tanto tiempo, nos fuimos un mes a pasear por Europa y volvimos súper descansados. A mi mamá le encantó Melody, porque ella es muy tranquila”, aseguró.

Además, el mediático aprovechó para expresarse sobre la relación con su padre, distanciado tanto de Mariana Nannis como de ambos mellizos: “Con mi padre no nos hablamos desde hace tres años, no hay relación para nada. Antes tenía un buen vínculo con él, pero cuando se separaron mis viejos cada uno tomó postura por uno, yo por mi vieja obviamente, así que hoy por hoy no hay ningún tipo de relación. Pero él tampoco hizo ningún intento de acercarse a mí, para nada. Y yo tampoco lo voy a hacer”.