Así será la increíble boda que está planeando Lizy Tagliani

Cuando falta cada vez menos para que Lizy Tagliani se case con su novio, Sebastián Nebot, y ya comienza a adelantar detalles de lo que son los preparativos, para los cuales la está ayudando una amiga. Mientras, disfruta de la temporada de verano en Carlos Paz.



“Estoy muy contenta. Vengo a ver amigos, vengo a ver a Pedro, porque mi debut en el teatro fue con él. Es un amigo y me gusta venir a verlo. A veces subo y hago alguna payasada también”, dijo en un móvil con Socios del Espectáculo.



En cuanto a los preparativos para la boda, Lizy dijo: “Estamos re bien, estamos bárbaro. Seba no vino porque se quedó en casa cuidando a los perros. Justo hoy me mandó una foto mostrándome que rescató una perra”.



“Nos casamos el 23 de marzo. Estamos muy bien. No soy muy exquisita. Mi amiga Vero me regaló todo. No íbamos a hacer nada. Íbamos a hacer el trámite nada más. Entonces me dijo: ‘Cómo no vas a hacer nada’. Así que me llevó a una reunión”, contó Lizy Tagliani.



Ante la pregunta sobre si era el sueño de su vida casarse, la capocómica siempre tuvo clara la respuesta. “No sé si soñaba con el casamiento en sí, pero con la familia siempre. Mis relaciones siempre fueron con proyecciones serias, largas”, comentó.



“Soy hija única, siempre con mamá. Entonces, como que siempre somos nosotras. Me tocaron parejas con familias enormes. Y eso me encanta; la familia, el compañerismo, el apoyo, pensar en el futuro. Todo eso me gusta”, confesó Lizy Tagliani.

Lizy Tagliani ya está preparando su boda.



Por otra parte, contó que en la organización del casamiento está muy involucrada Mirtha Legrand, quien la está ayudando en muchas cuestiones. “Mirtha va a ser la madrina. Me lo confirmó”, contó.



“Mi amiga Vero me sentó frente a tres ramos distintos. Y me pregunta cuál me gusta más. Digo: ‘Ay, no sé’. Entonces le mando a Mirtha los ramos de novia y me dice cuál le gusta, porque sé que es coqueta y le gusta. La hago participar bastante”, cerró Lizy.