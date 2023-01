Cande Ruggeri hizo una fuerte confesión de su embarazo: "Odié mi panza..."

Rebosa de felicidad, porque el rayo de luz de la maternidad se posó sobre su alma por primera vez. Cande Ruggeri celebra la oportunidad de la vida de transitar por esa experiencia movilizante, que se transmutó en realidad hace diez días con la llegada de Vita.

La hija de Oscar Ruggeri muestra cotidianamente los distintos pasitos de su pequeña, de esa beba que modificó para siempre su cotidianidad. No obstante, en ese feedback constante con sus seguidores, la mediática soltó una definición singular.

Resulta que en ese feedback con los usuarios, que suele activar prácticamente a diario, un usuario le extendió una consulta normal, que refería a esa sensación generalizada de las madres de añorar, en algún punto, esos nueve meses únicos de gestación.

En definitiva, un internauta saltó al Instagram de Cande y le escribió: “¿Extrañas la panza?". Dentro de las múltiples opciones de respuestas, nadie imaginaba esta confesión muy personal de Ruggeri, que despertó reacciones por doquier en las redes sociales.

La blonda sorprendió al confesar sobre su vientre de embarazada: "No, nada. La odié bastante, pero me dio lo más lindo del mundo". Una definición singular, única, que probablemente también se replique en muchísimas otras mujeres, pero que no suele escucharse.

Evidentemente, ese periodo largo en el que incubó a Vita en su interior le trajo algunos dolores de cabeza y físicos a Cande. A pesar de su concepción, la rubia dejó en claro que ama profundamente a su beba, que disfruta a pleno con esta nueva etapa que transita con la maternidad.

Hace unos días, Cande mostró la evolución de su pequeña y contó en su perfil digital: "Ya peso tres kilos y tengo una semana. Soy re grande". Todo sobre una foto muy tierna de la bebé, con una postura de plácido sueño envuelta en una mantita preciosa.