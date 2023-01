Wanda Nara reveló a qué se dedicará este 2023 en plena soltería: "Tengo para elegir entre tres opciones"

Si bien no habrá sido nada fácil afrontar tantos escándalos, Wanda Nara logró capitalizar todo lo negativo que le sucedió en el plano sentimental en la construcción de una popularidad que sigue en aumento.



Es que luego del escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez, su separación y su supuesto affaire con L-Gante, Wanda Nara pudo afianzar su comunión con el público, tanto es así que muchos piden verla en los medios.



“Yo viví más años casada que soltera, pero nunca dejé de ser quien soy, quién era y quién quiero ser el resto de mi vida. Los hombres mueren por una mujer independiente, se deslumbran con una mujer poderosa, pero pocos pueden acompañarla. Pocos las pueden conservar sin cortarles las alas”, expresó en una charla con la revista Caras.

Wanda Nara habló de su futuro laboral.



En cuanto a lo que será su inmediato futuro laboral, pensando en un 2023 que recién arrancó, Wanda comentó. “En estos días voy a definir mi año laboral. Voy a elegir entre tres opciones que tengo para hacer televisión, que es mi gran objetivo para el 2023”, anticipó.



“Son muy buenas propuestas para conducir, y vamos a ver algún formato que pueda combinar con los colegios de mis hijos. Durante quince años prioricé la crianza de ellos; hoy tengo nenes más grandes que puedo manejar de otra forma y que me permiten reencontrarme con lo que más me hace feliz, que es trabajar”, agregó Wanda Nara.



Si bien, como comentó ella, estuvo mucho más tiempo casada que soltera, la empresaria mediática aclaró que siempre se mantuvo activa laboralmente hablando, contrariamente a lo que muchos podían imaginar, a sabiendas de que nunca le faltó absolutamente nada.

Wanda Nara contó que tiene posibilidades de trabajar en televisión.



“Nunca dejé de trabajar, porque saqué mis marcas de ropa y de maquillaje, pero yo nací para estar en la tele y es el momento. Y como la televisión argentina no hay; tiene esa competencia minuto a minuto que en otras partes del mundo no se da”, explicó Wanda.



Por último, ante la pregunta de si, en la búsqueda por concretar una posibilidad en televisión, le gustaría ser como Susana Giménez, aclaró: “A Susana la quiero un montón. Es una gran referente, la admiro un montón y como mujer me veo reflejada en ella. Pero no me gustaría ocupar su lugar, porque ella va a ser siempre Susana y seguro no le gustaría que una dijera eso”.