Murió David Crosby, uno de los grandes nombres del rock norteamericano

David Crosby, fundador de The Byrds, de Crosby, Stills, Nash & Young, y nombre fundamental en la historia del folk rock norteamericano, falleció hoy a los 81 años, según informó un comunicado de la familia.

“Es con gran tristeza después de una larga enfermedad, que nuestro amado David Crosby falleció. Estaba amorosamente rodeado por su esposa y alma gemela Jan y su hijo Django", expresó su esposa.

"Aunque ya no está aquí con nosotros, su humanidad y alma bondadosa continuarán guiándonos e inspirándonos", continúa el comunicado en el que la familia pide respeto a la privacidad "mientras lidiamos con nuestra profunda pérdida", concluyó.

Cantante, guitarrista y compositor, Crosby fue uno de los nombres centrales de la construcción del rock angloparlante en las décadas del 60 y 70, donde una importante camada revitalizó el country y el folk de su país con nuevas sonoridades y poéticas.

Crosby, incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock, fue parte central de la cultural del hippismo, la resistencia pacífica a las guerras, la experimentación con drogas y las formulaciones del amor libre.

Crosby junto a Graham Nash y Neil Young en 1969.

Nacido en Los Angeles en agosto de 1941, Crosby fue parte de los legendario The Byrds, que se dieron a conocer popularmente con "Mr Tambourine" de Bob Dylan, y del que formó parte desde sus comienzos en 1964 hasta 1967.

The Byrds, donde Crosby tocó la guitarra y aportó a la sonoridad, se destacaron por su canto vocal y las armonías que pusieron en juego junto con un sonido vinculado al rock y las nuevas tendencias influidas por Los Beates.

Salido de The Byrds, expulsado de la blanda por sus diferencias con el líder Roger McGuinn, se unió a Stephen Stills y Graham Nash para formar uno de los supertríos de la época, que en 1969 incorporó al canadiense Neil Young en el festival de Woodstock.

En esa banda, que fue también un grupo lleno de tensiones que se unió para giras ocasionales y donde cada músico desarrolló al mismo tiempo su carrera solista, Crosby creó algunas de sus canciones más perdurables como "Almost Cut My Hair", "Long Time Gone" y "Deja Vu", esta última que dio título al primer álbum del cuarteto en 1970.

El debut solista de Crosby se materializó en 1971 con el álbum "If I Could Only Remember My Name", título que hacía alusión a su estado psíquico emocional y su compromiso con las adicciones de ese momento.

Su último álbum fue, "For Free", título debido a una canción de Joni Mitchell, de quien fue pareja a fines de los 60, lanzado en 2021.

Recordemos que hace ocho meses, el músico había anunciado su retiro de los escenarios: "Soy demasiado viejo para hacerlo más. No tengo la resistencia; No tengo la fuerza", pero al mismo tiempo insistía en su decisión de grabar la mayor cantidad de música posible antes de un adiós definitivo.

En 2018 se estrenó un documental sobre su vida y su carrera titulado "Remember My Name", del periodista y realizador Cameron Crowe.