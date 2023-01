Los 5 secretos de La Joaqui, la cantante con la que todos quieren trabajar

Sin dudas, La Joaqui es una de las artistas del momento en el género urbano. A partir de canciones como "Butakera" y "Lassie", el año 2022 fue su explosión en cuanto a la popularidad y se dio gracias a su incursión en el mundo de la cumbia, el RKT y el reggaetón.



Si bien hoy goza de un increíble momento profesional y una carrera en pleno ascenso, los comienzos para La Joaqui no fueron tan fáciles y sencillos como muchas veces se cree, dado que tuvo que lidiar con graves batallas personales, como el de su problema de adicciones.



Esa problemática vinculada a su vida personal hizo que la cantante detuviera su carrera y su pasión por la música. Asimismo, también tuvo que enfrentar el machismo que rodea al mundo artístico, por lo que su recorrido tuvo varias piedras en el camino.

La Joaqui, una de las artistas del momento en el género úrbano.



1 – Su drama con las adicciones



Con apenas 12 años, La Joaqui probó por primera vez la cocaína. Es que desde muy chica siempre se rodeó de personas mayores y pasaba mucho tiempo fuera de su casa, lejos del alcance y la contención de su familia. En ese contexto, comenzó a probar las drogas, que la terminaron apartando por un tiempo del camino por el que siempre soñó transitar.



2 – Su infancia, adolescencia y sus comienzos



Nació en Mar del Plata, pero se crió en Costa Rica, donde se mudó junto a su madre. Si bien la experiencia, lógicamente, podía ser enriquecedora, le costó mucho afrontar esos tiempos alejada de su padre. En su adolescencia volvió a Mar del Plata para vivir con su abuela materna. Allí hizo amigos y comenzó con las batallas de rap callejero. Así fue como descubrió que el freestyle podía ser una especie de salvataje emocional.



3 – Su primera gran batalla



En el año 2014 participó de la Final Nacional de Red Bull Batalla y se enfrentó en octavos de final con su ex novio, Papo MC, uno de los raperos favoritos por el público. No habían pasado ni un minuto desde que se subió al escenario cuando vio en primera fila a la pareja de su ex, quien le tiró un beso. De ese modo, salió a atacar con todo como si fuera una leona. Si bien terminó perdiendo en aquella oportunidad, ese momento fue el comienzo de su comunión con el público.

La Joaqui,



4 – Madre soltera



En el 2016, La Joaqui fue mamá por primera vez, con el nacimiento de Shaina, la hija que tuvo con Coqeéin Montana, uno de los referentes y pioneros del trap. Al poco tiempo de confirmarse el embarazo comenzaron los problemas en la pareja. La relación se terminó rompiendo, se separaron y ella se encontró criándola sola, siendo una joven de 22 años.



5 – Previo al RKT



Luego de un tiempo alejada de la música por sus problemas de adicciones, La Joaqui retomó la senda musical en el año 2019, con un álbum de estudio titulado “Harakiri”, que cuenta con ocho canciones con sonido sad trap. Desde ese momento, su popularidad creció y su carrera va en ascenso.