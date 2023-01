Qué hizo el Kun Agüero cuando estrenó su primera Lamborghini

Espontáneo, fresco y llano. El Kun Agüero se expresa con extrema naturalidad, como ese chico que se crió en Argentina, a pesar de haber vivido en las mejores ciudades de Europa y generado un bienestar económico descomunal en su carrera.

El ex futbolista no se sube a discursos pomposos, ni a posturas grandilocuentes y ególatras. Todo lo contrario, continúa como los pies sobre la tierra y principalmente posee una facilidad para expresarse y mostrarse con extrema franqueza.

Así, el Kun protagonizó una anécdota impresionante, que se remite a sus años en Inglaterra y a la búsqueda de un auto de alta gama, de lujo impresionante, de esos que solo acceden un grupo minoritario de personas en todo el planeta por el glamour y el costo.

En ese sentido, Agüero recordó la compra infructífera de un Lamborghini, un vehículo maravilloso. Todo se produjo en una de esas transmisiones que realiza en Twitch, en este caso acompañado de Martín Souto y Morena Beltrán. En ese contexto relajado, el ex delantero soltó ese recuerdo espectacular.

“Me gustan los coches, pero soy muy de camioneta. En el 2015 estabamos peleando la liga con el Manchester City y se reían y me decían porque no tenía un coche bueno. A mi no me importa”, arrancó. Y así añadió un antecedente divertido: “El mejor coche que me había comprado hasta ahi era el Aston Martin, porque lo vi en una película de James Bond”.

Evidentemente, los compañeros de vestuario en el club inglés lo incitaron, al menos por lo que contó: “Me cargaban que no tenía un buen coche, yo les dije no se que comprar y me dijeron Ferrari o Lamborghini. Si salimos campeones, me lo compro les tiré”.

En ese fragmento apareció un hecho casual, muy divertido. El Kun especificó el momento en que decidió qué nave adquirir: “Tengo un amigo, estabamos viendo la película Batman, y veo que usaba una Lamborghini, negra, muy buena”.

Pero algo no resultó bien, no le sentó cómodo, porque Agüero admitió: “Ahí lo compré, fui dos o tres veces al entrenamiento, el coche se movía mucho y rebotaba mucho, parece que te pide que vos aceleres. Ahí no lo quise más y lo dejé ahí. Quedó tirado y lo terminé vendiendo cuando me fui de Inglaterra. Apenas hice 1300 kilómetros en seis años”.