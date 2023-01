Vecinos de Federico Bal estarían juntando firmas para echarlo de donde vive

Al igual que muchos artistas, Federico Bal armó las valijas y se instaló en Carlos Paz para hacer temporada teatral con Kinky Boots. Lo cierto es que sus vecinos del country en el que se está hospedando no están para nada conformes por los ruidos molestos que diariamente realiza.

"Ya no solamente Peter Alfonso y Paula Chaves se enojaron con Fede sino que, al parecer, los vecinos del country juntaron firmas para despedirlo por los ruidos molestos, están que trinan, súper calientes con el hijo de Carmen", contó Juan Etchegoyen.

Y continuó: "Me llegó el dato de que vecinos del country donde está alquilando, que estarían juntando firmas para presentarle a la administración que lleva adelante el cuidado y la seguridad del lugar, pidiéndole que Bal se traslade a otro lugar".

Federico Bal en Kinky Boots

"Los motivos tienen que ver con los ruidos molestos y las fiestas hasta altas horas de la noche. A mí Fede me contó que habló con los vecinos pero que no le habían manifestado su malestar, lo concreto es que esto no sería así porque están indignados", detalló.

"Fede vive en un country llamado Cousana que une la autopista de Córdoba con la autopista de Villa General Paz, en auto está a 5 minutos de la entrada a la ciudad. Generalmente, los famosos alquilan ahí y algunos artistas ya compraron casas ahí", añadió.

Juan Etchegoyen

Por último, el periodista indicó: "El tema acá son las fiestas que hace Fede, no tengo una cantidad de número de vecinos enojados, es un grupo que se siente molesto pero habrá que ver qué dice el contrato del lugar. Lo quieren rajar y están pidiendo el traslado y que lo lleven más lejos".