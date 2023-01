El regalo a puro glamour que recibieron las chicas de Gran Hermano que les cambió el día

Se van acercando los 100 días en la casa de Gran Hermano y el aislamiento es cada vez más duro de afrontar. Los participantes deben resolver día a día cuestiones básicas que, tal vez, afuera no serían un problema.



No sólo el tema de la comida es un motivo de preocupación cada vez que pierden la prueba semanal y el presupuesto se reduce a la mitad, sino también la falta de algunos productos, accesorios u objetos de uso diario.



Por ejemplo, hace tan sólo unos días, una simple maquina de cortar cabello generó un fuerte escándalo en la casa, con gritos, portazos, especulaciones con una sanción y reiteradas recriminaciones.



Sucede que, como se sabe, los chicos no cuentan con la posibilidad de tener a disposición elementos para cortarse el pelo. Sin embargo, alguna que otra vez Gran Hermano les concede una maquina de cortar cabello.



Ese día, Gran Hermano le advirtió a Nacho que sólo era válido para arreglar el cabello y no para modificarse el look. Luego, Romina le rebajó demasiado el pelo a Thiago, Nacho se enojó y se desató una fuerte discusión.



Ocurre que, al no tener a disposición de manera permanente ciertos elementos, la preocupación de los chicos es adaptarse a las reglas para no perder la posibilidad que, de vez en cuando Gran Hermano se los habilite.

Julieta, feliz por el regalo de Gran Hermano.



Es que no es fácil cuando escasean los recursos que se utilizan a diario para cuidar la imagen. Justamente esto lo padecen mucho más las mujeres, como lo fue durante bastante tiempo el caso de Daniela, con el tema de sus uñas y sus pestañas.



No obstante, en las últimas horas Gran Hermano les hizo un regalo a puro glamour a las chicas, que les cambió radicalmente el humor: les envió limas, algo que faltó durante bastante tiempo en la casa. “¡Miren las limas!”, gritó una Julieta feliz, mientras el resto de las chicas saltaban y festejaban.