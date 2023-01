Rodrigo de Paul habló del tema de Shakira y las redes lo "asesinaron"

Bizarrap sacó su sesión número 53 con Shakira, la canción está en boca de todos y es por eso que Rodrigo de Paul no podía dejar pasar la oportunidad de expresar lo que le pareció. Sin embargo, lo que no se esperaba era que la gente saltara en su contra.

La nueva canción de Shakira junto a Bizarrap está dando que hablar. El principal motivo es que la cantante colombiana le dedicó indirectamente la letra a Gerard Piqué, su ex pareja. Esto provocó que el comentario de Rodrigo de Paul genere el odio de sus seguidores.

Vale recordar que hace unos meses que Shakira y Piqué terminaron su relación debido a reiteradas infidelidades de parte del futbolista. Sumado a esto, a las pocas semanas de haber terminado su matrimonio se puso en pareja con Clara Chía Marti.

Esto provocó la furia de Shakira, quien ya le dedicó algunas de sus letras al jugador como forma de descargo por lo que le ha hecho. Su canción con Bizarrap no podía quedar exenta y también está dedicada en su totalidad a Piqué.

Con la canción presentada y sonando en todas partes, los autores de la misma compartieron una publicación en Instagram con un pedazo del videoclip. Allí cientos de famosos reaccionaron de manera positiva, entre ellos Rodrigo de Paul.

El Motorcito de la Selección Argentina escribió, junto a emojis aplaudiendo: “Sos el 1 amigo”. A lo que Bizarrap le respondió con buena onda, teniendo en cuenta la buena relación que tienen: “Te quiero hermano!”.

Quienes no respondieron con la misma buena onda fueron algunos de los que se toparon con el comentario y no tardaron en relacionar la situación de Shakira con la de Camila Homs. “Agradece que Camila no canta”, le tiró una usuaria de la red social.

“Vos callate que te la van a dedicar”, “va para vos también”, “podría ser la misma para ti”, “Cami ya sacará el suyo”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer. A Rodrigo de Paul le terminó jugando en contra su comentario, ya que se ganó el odio de varios que hicieron la comparación por lo que sucedió entre él y Camila Homs.