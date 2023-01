Las reacciones de los famosos por el nuevo tema de Shakira y Bizarrap

Este miércoles, Shakira y Bizarrap lanzaron la BZRP Music Sessions #53 que está siendo número uno en tendencias de música en Youtube, aunque también en otras redes.

Los fans apoyaron a la cantante colombiana en su "tiradera" hacia su ex pareja, Gerard Piqué. Otros optaron por no ser parte de la masa y criticar el nuevo tema.

Los famosos no se quedaron atrás y dejaron en claro su postura frente al nuevo tema. "Psicólogo de música" escribió Tagliafico, uno de los campeones del mundo. Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi, también mostró su apoyo. Emojis de "fueguitos", aplausos y caritas sorprendidas abundan entre los comentarios más destacados en la red.

Celebridades argentinas mostraron su apoyo a la nueva canción de Shakira y Bizarrap. (Foto: captura de pantalla)

A nivel internacional, se pueden ver comentarios en inglés, como el de Tiësto, el famoso DJ neerlandés: "Another banger!!" ("Otro golpe!!"). Bizarrap no perdió la oportunidad y le respondió "My brother!" ("Mi hermano!").

El tema musical trascendió las fronteras latinoamericanas. (Foto: captura de pantalla)

Es la canción del momento, y, ¿el hit del verano?.