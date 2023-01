La reacción de Antonio de la Rúa a la canción de Shakira contra Piqué

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, es una de las tantas frases picantes que tiene la Music Sessions #53 de Bizarrap y Shakira. La canción se estrenó este miércoles y los usuarios en las redes sociales no paran de sorprenderse con la letra del tema que va dirigida hacia la ex pareja de la artista.

Y es que recordemos que Gerard Piqué y Shakira terminaron su relación en Junio de 2022 por una (o varias) infidelidades hacia la cantante. Clara Chía Martí es la actual pareja de Piqué y la tercera en discordia en esta separación. La intérprete de Colombia no perdió la oportunidad y también le dejó claro lo que piensa de ella: “Tiene nombre de persona buena, Clara - mente no es como suena”.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí son pareja desde el 2021 y otros aseguran que desde 2019.

Los fans no han dejado de aclamar a la artista y al oroductor musical argentino por el tema, y Twitter e Instagram se encuentran inundados de halagos. "Levántelo del piso, porfa" comentó uno de los internautas en la publicación de Instagram de Shakira y Bizarrap.

Pero también estuvieron presentes las críticas en las que, en líneas generales, se acusa a la cantante de ser "una resentida y tóxica".

En medio de estos dos bandos, inesperadamente, apareció Antonio de la Rúa, ex pareja de Shakira, y dejó en claro su posición en esta "guerra". El abogado argentino le envió un "guiño" de aprobación a la canción de su ex novia, a través de un "me gusta" en la publicación de Instagram donde se anunció el nuevo tema

De la Rua y su gesto hacia la cantante colombiana en las redes

La Music Sessions #53 está siendo uno de los vídeos más vistos en Youtube y ya tiene más de 26 millones de reproducciones en menos de 24 horas.