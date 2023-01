La noche violenta que vivió el notero de Intrusos Alejandro Guatti en Mar del Plata

La Ciudad Feliz, ese destino turístico por excelencia del país que desborda de visitantes durante el verano. A pesar del lógico entendimiento del aglutinamiento de personas en una ciudad, no se logra prevenir hechos de violencia, como el que sufrió Alejandro Guatti.

El histórico cronista de Intrusos relató en primera persona la situación incómoda que padeció durante la madrugada del jueves, en plena puerta del edificio en el que se hospeda para realizar la tradicional cobertura de todo el espectáculo de Mar del Plata.

El periodista tomó el micrófono en el nuevo ciclo de Nicolás Gastaldi en América y se lanzó a explicar todo el encadenamiento de hechos que derivaron en un mal trago, en una circunstancia con tintes de violencia y que no pudo ser subsanada por un agente de seguridad.

Alejandro arrancó su testimonio y contó: “Vivimos a metros de la peatonal, esta madrugada, a las 6, me despierto por el ruido incesante del portero, no paraba, pasaron 20 min y seguían tocando. No lo podía desenchufar, bajo para informarle a la persona que se estaba equivocando de departamento”.

Así se topó con el individuo que ejecutó un accionar repudiable, probablemente movilizado por un estado de exceso de alcohol, por eso Guatti añadió: “Cuando bajé había un chico que de muy mala actitud me decía que estaba tocando bien, le dije que no, que estaba equivocado”.

De esa manera se produjo un intercambio verbal, que el periodista graficó: “Siguió la discusión, cuando me estoy por meter al ascensor, junto a una chica que está embarazada, que evidentemente fue despertada también, empezó a gritar e insultar y le dije que no siga tocando. Y en ese momento quise evitar la violencia”.

Atinado, Alejandro comprendió que el altercado ameritaba una resolución pacífica, lejos de continuar en el conflicto. Por eso, el comunicador explicó: “Lo pasé por al lado, salí a la peatonal a buscar a un policía para dirimir la situación. No encontré ninguno”.

Así el cronista se sumergió a especificar lo que vive a diario, que es la ausencia de efectivos policiales en un nudo neurálgico de la ciudad balnearia. Afortunadamente, ese hecho de violencia no pasó a otras instancias, pero jamás pudo hallar un agente para controlar a ese individuo.