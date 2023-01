Acusan a Shakira de plagio por la nueva canción con Bizarrap

Este miércoles salió la sesión 53 de Bizarrap y en esta ocasión estuvo acompañado de Shakira. La cantante colombiana disparó durísimo contra su ex pareja Gerard Piqué y fue tendencia mundial, pero ahora una artista colombiana denuncia en las redes plagio.

"Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer", comienza el video de Briella a solo 30 minutos de haber estrenado la canción de Shakira con Bizarrap.

"Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie... Pero no sé qué hacer, es muy parecida", disparó la cantante que fue muy apoyada en las redes por sus seguidores.

La canción de Briella fue estrenada el 29 de junio del 2022, más de 6 meses antes que el reciente éxito de Shakira y Bizarrap en la sesión 53.

Lo cierto es que por el momento todo sería una denuncia o exposición en las redes sociales y no habría una carta de documento formal... por el momento.

A continuación la canción de Bizarrap y Shakira y la de Briella.