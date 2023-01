Virginia Gallardo reveló qué sintió al debutar en Socios tras ser despedida de Intrusos

Luego de culminar su labor en Intrusos, Virginia Gallardo encontró su lugar rápidamente. Es que luego de despedirse de sus compañeros en América TV, cambió de canal y la recibieron en El Trece, en donde le habilitaron una silla en el panel de Socios del Espectáculo junto a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Ante esto, contó qué le genera este nuevo cambio.

Su salida de Intrusos se dio con polémica. No por inconvenientes con el canal, sino por lo que se mencionó respecto a los motivos por los que dejaba este ciclo. Es por eso, que Virginia Gallardo debió salir a aclarar los motivos para evitar que se sigan corriendo los rumores.

"En principio es una no renovación. Fue una charla en conjunto sobre los cambios que se vienen en buenos términos. Quien me conoce sabe que soy muy agradecida del trabajo. Intrusos fue una propuesta muy novedosa para mí. Yo soy así, suelto y agradezco. Vendrán otras cosas", explicó hace unos días para aclarar el asunto.

Virginia Gallardo debutó en Socios del espectáculo, programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Ahora que se la vio tan contenta por volver a trabajar con Lussich y Pallares, se levantó nuevamente la polémica. Es por eso que en diálogo con Por si las Moscas, volvió a tocar el tema: “No siempre hay un conflicto. Simplemente son cambios necesarios a veces y está bien”.

“Yo estoy en programas diarios hace 15 años y si los acepto es porque yo estoy muy feliz con las propuestas. Yo me voy siempre feliz y trato de ser buena compañera. Cuando surgen nuevas propuestas te mima, decís ‘tan mal las cosas no las he hecho’”, mencionó sobre cómo la tratan con sus decisiones.

Además, hizo hincapié en que no planeó las cosas y expresó lo que le genera ocupar un lugar en Socios: “Yo no había planeado estar en Intrusos ni salir de Intrusos, ni hoy estar en Socios. Estoy muy feliz. Este equipo que hoy está en Socios fue un esfuerzo muy grande que hicimos, fue sostener una marca de muchos años”.

Virginia Gallardo se mostró muy feliz de sumarse a Socios del espectáculo.

Por lo pronto, Virginia Gallardo tiene su lugar ganado en Socios del Espectáculo en donde Rodrigo Lussich y Adrián Pallares la recibieron de la mejor manera.

Ahora le quedará demostrar su mejor versión en El Trece para, de esta forma, devolver la confianza que le dieron. Por su parte se nota la felicidad por la comodidad que la brindaron.