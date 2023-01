Que se "piqué" todo: Shakira y Bizarrap anunciaron una colaboración

A mediados del 2022, Shakira se separó de Gerard Piqué, su pareja por más de doce años. Desde entonces, la cantante ha lanzado algunos temas, como "Monotomía", en los que se la escucha a la cantante colombiana relatar los motivos que la separaron del exfutbolista. Este 2023, Shakira apuesta todas sus fichas, y junto a Bizarrap lanzarán una colaboración que ha dejado a más de uno sorprendido.

"Mañana", así comienza el mensaje que compartieron los artistas en sus redes sociales este martes para anunciar la Music Session #53. En la foto se puede ver a Shakira vistiendo de rosa, junto al DJ argentino del momento, Bizarrap. La nueva canción ya tiene cuenta regresiva y se estrena a las 21 hs (hora Argentina).

"Uff"; "No, bueno. Tranqui empezó el 2023"; "Queeee"; son algunos mensajes que han dejado futbolistas, cantantes, actrices y más en la publicacion de Instagram. La imagen ya tiene más de 5 millones de me gusta y no para de ser viral.

Celebridades de distintas partes del mundo han mostrado su asombro. (Foto: Captura de pantalla)

Aunque nadie esperaba este trabajo musical, hay indicios de su colaboración. El 29 de agosto del año pasado, Shakira le dejó un mensaje a Bizarrap por su cumpleaños. "Feliz cumple Bizarrap", escribió la cantante colombiana y el DJ no tardó en contestar: "Wow, muchas gracias Shak".

Además, hace unos días atrás, un mensaje muy particular en el cielo cruzó las playas de Mar del Plata y Miami : "Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú. 11.01.23?. Los turistas comenzaron a especular que se trataría de un nuevo tema de Shakira, ya que tenía a la artista como protagonista.

¿Indirecta para Gerard Piqué?

En Junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación. ¿El motivo? El ex jugador de Barcelona le fue infiel más de una vez a la cantante.

Desde la pancarta en los cielos, hasta el hecho de que su separación ha sido muy polémica, los usuarios de diversas redes sociales piensan que el nuevo tema con Bizarrap será un "palito" para el ex futbolista.

Shakira y Gerard Piqué estuvieron juntos más de 12 años

"La que te va a caer Gerard Piqué"; "Gerard Piqué preparáte"; "Pobre Piqué, suerte", son los comentarios de los fans y que no paran de circular en las redes sociales.