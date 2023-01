Qué dijo Santiago del Moro en el confesionario de Gran Hermano: "Estoy impactado por..."

La gala de eliminación del lunes 9 de enero estuvo llena de sorpresas y bombas en Gran Hermano. Antes de la votación del público que dejó fuera del juego a Alexis, los participantes recibieron una visita muy especial: la de Santiago del Moro.

Emocionado con verse nuevamente con los hermanitos y con conocer la casa más famosa de la TV, Del Moro recorrió cada uno de los espacios hasta que llegó al confesionario, donde se sentó para hablar con Gran Hermano, el anfitrión que todo lo ve y controla.

“Estoy muy feliz. Los conocí cuando entraron, pero verlos acá... me impacta”, arrancó el conductor de Telefe, movilizado por la pequeña comunidad con la que se encontró al otro lado de la puerta del estudio situado en el barrio de Martínez. “Es ver a una familia funcionando. Hay olor a casa, a tuco, la casa está limpia y a ellos se los ve bien a pesar de sus internas", señaló.

A la vez, el animador del programa más visto de la televisión argentina se reconoció asombrado: "Estoy impactado con la comunión, la convivencia y la tensa calma que hay por momentos, porque estamos en la gala de eliminación".

Santiago del Moro, al confesionario

"Quiero darte la bienvenida y decirte que es un placer tenerte en casa", fueron las palabras de la mítica voz en off, la representación de la autoridad del formato. Por su parte, Del Moro se mostró agradecido por permitirle "entrar en cada gala". "Gracias por dejarme ser parte de esta familia maravillosa", agregó.

"No me di cuenta de que era tan grande, es más grande que lo que se ve en pantalla", indicó además. Y cuando el Big Brother quiso saber sus sensaciones al atravesar la entrada, Santiago expresó: "Es como cruzar el umbral entre la realidad y otro mundo con el tiempo detenido. Esta casa te envuelve, te gana y te come".

El conductor tuvo su mano a mano con Gran Hermano. Captura Telefe.

“Santi, un honor haberte recibido, que hayas sido mi huésped por poquito; las puertas de mi casa están abiertas para cuando quieras regresar”, se despidió GH, y Del Moro tomó la posta para hacerle un pedido particular: "Quiero venir a dormir acá alguna noche con los chicos, obviamente sin revelar datos".