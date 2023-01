Comenzaron los Globos de Oro 2023: Pinocchio, mejor película animada

En el mítico The Beverly Hilton de Los Ángeles, con la presentación exclusiva del comediante Jerrod Carmichael como anfitrión, este martes se está desarrollando una nueva entrega de los Globos de Oro.

El actor Ke Huy Quan se alzó el primer premio de la noche a Mejor actor de reparto por su participación en la película Todo en todas partes al mismo tiempo. Por el lado de Mejor actriz de reparto, Angela Bassett ganó el premio por su participación en la película Pantera Negra: Wakanda por Siempre, del Universo Cinematográfico de Marvel y Disney.

La Mejor Película Animada fue para Pinocchio de Guillermo del Toro mientras que el Mejor Actor en Película Drama es Austin Butler por si papel en Elvia.

La película The Banshees of Inisherin del director angloirlandés Martin McDonagh encabeza con ocho nominaciones la 80ª edición de los Globos de Oro. Le siguen Everything Everywhere All at Once de Dan Kwan y Daniel Scheinert con seis nominaciones, mientras que Babylon de Damien Chazelle y The Fabelman de Steven Spielberg continúan con cinco candidaturas.

En relación a las plataformas, Netflix y HBO Max empataron con 14 nominaciones cada una. La quinta temporada de The Crown, la exitosa miniserie Monster: The Jeffrey Dahmer Story y la segunda entrega de The White Lotus consiguieron 4 candidaturas cada una, aunque la comedia Abbott Elementary fue la producción más nominada con 5 menciones.

Por su parte, el largometraje Argentina, 1985 fue nominado en el rubro Mejor película extranjera. El film, protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, competirá contra RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).