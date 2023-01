Tamara Báez y L-Gante recibieron el año juntos: el video

L-Gante y Tamara Báez se separaron en medio de un gran escándalo. Y es que, la influencer asegura que Wanda Nara fue la encargada de romper la familia que tenía con el cantante. Sin embargo, ni la empresaria ni el artista dijeron algo al respecto sobre la polémica.

Como si fuera poco, hace algunos días, Tamara Báez apuntó fuerte contra Wanda Nara y sin miedo al éxito, la influencer la comparó con la China Suárez, a quien etiquetó en la publicación: "Te acordás cuando decía que arruinaste una familia? Jajaja. Acá arruimó una familia e 8 años y una bebé de 1 año".

"Pero me hizo un favor también, así que GRACIAS. Empresaria y todo lo que quieras, para mí no es ejemplo de nada. Cuando le mande mensajes mientras yo estaba en relación con él me lo negó, ahora veo que agarra de la mano a mi hija", agregó furiosa Tamara Báez.

Eso no fue todo porque decidió finalizar súper picante contra Wanda Nara, quien no le respondió el escandaloso mensaje: "Tenés 5 (hijos) anda a criar los tuyos, reina. Y no es de dolida ni nada esto, pero hay que sacar un par de caretas. Mujer grande haciendo payasadas".

Meses atrás, Tamara Báez contó que ya no quería saber nada con L-Gante y apuntó contra la blonda y la relación que mantiene con su ex: "Yo no quiero saber más nada. Estuve esperando un año para tener una familia unida como lo planeamos y ya está. El duelo lo pasé durante la relación".

"Cuando nació la bebé estábamos bien, pero después cambiaron las cosas. Aparecieron videos y eso me hacía muy mal. El lo negaba, volvíamos, hasta que dije basta. Sé que lo busca desde que estábamos juntos, porque él mismo me mostraba ‘me reaccionó esto, me reaccionó otro'", contó.

Ahora bien, en medio del escándalo, Tamara Báez sorprendió a todos hace algunas horas mediante su cuenta de Instagram al compartir con nada más ni nada menos que L-Gante. La influencer se mostró picante y escribió: "Año nuevo, tenemos que llevarnos bien".