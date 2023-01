La increíble foto viral de Miley Cyrus imitando el gesto del Dibu Martínez en el Mundial

El Dibu Martínez se convirtió en una de las estrellas del Mundial. Y es que, el arquero obtuvo una gran aceptación por parte de la platea femenina. Ahora bien, hace algunos días, el arquero rompió el silencio y reveló detalles de su vida que sorprendió a más de uno.

"Yo especialmente sufrí mucho estos tres días hablando mucho con mi psicólogo. Que me pateen dos veces y me metan dos goles, la verdad que es difícil de tragar. Sé que tengo 45 millones de argentinos atrás mío y le podía haber dado más en ese partido", comenzó el famoso.

Y continuó: "En Brasil los favoritos era Brasil y hoy lo dicen de Francia. Nos gusta que den favorito al otro, nosotros tenemos al mejor. Hicieron comentarios, es difícil que opinen porque no conocen Sudamérica. Si no jugás no podés comentar. Ellos saben que somos una selección de nivel mundial y nos respetan".

"Lo estuvimos viendo porque era un rival que nos podía tocar en octavos, es el campeón mundial no es solo un jugador. Es una gran selección, tendremos los recaudos. Sabemos lo bueno que son arriba, vamos a intentar hacer nuestro juego. Tenemos reuniones sobre donde les gusta definir más. Igualmente no me quedo solo con eso, sino con mi sensación en el momento", contó.

El Dibu en aquel entonces habló antes de la final y sorprendió a todos con los detalles: "El margen de error es poco, el mínimo error táctico te puede hacer pagar. La necesidad de ganar te puede jugar en contra, hay que tener la cabeza fría. Jugar como venimos jugando, tener el control del partido. Saber que estamos jugando solo un partido, es lo más difícil, pero a la vez es la final del Mundo".

Fue entonces que habló de Messi: "Lo veo feliz, como todo argentino, vi un gran Leo en la Copa América de lo mejor que vi en mi vida. En este mundial lo veo mejor, física y futbolísticamente. Lo veo bien y eso nos ayuda muchísimo. Están cerca, los sentimos, cerca, nos sentimos locales. En la entrada en calor te sentís local, como si estuvieras jugando en Argentina".

Ahora bien, hace algunas horas, Miley Cyrus sorprendió a todos al compartir una foto imitando el polémico gesto que el Dibu Martínez hizo en la final del Mundial con su premio. Y las redes sociales explotaron.