La furia de Martín Liberman tras las burlas que recibió de Otamendi y Ángel Di María

La Selección Argentina le regaló al país la felicidad infinita al ser campeones del mundo y los jugadores dejaron en claro que no se olvidaron de todos aquellos que tiempo atrás los criticaron. Martín Liberman es uno de los periodistas que fue destrozado por sus dichos contra el equipo.

Y es que, hace algunos años, Martín Liberman cuestionó a Scaloni. Como si fuera poco, hace algunos días el periodista compartió un video y escribió: "Toda mi verdad sobre la selección, Messi, Scaloni, etc Ojalá puedan verlo y luego sacar sus conclusiones. Saludos a todos y feliz navidad!".

Fue entonces que un seguidor le respondió: "Con el mayor de los respetos, Tenes toda la libertad de comunicar y expresar, pero bien Tenes que saber que si hablas pestes vas a recibir lo mismo y el doble de vuelta , y te la vas a tener que bancar. Tenes título de periodista , pero una maestría en soberbia si no lo ves así".

Eso no fue todo porque Liberman decidió responderle: "Grillo querido, no me quejo de nada. Uds hablan todos con el diario del Lunes. Todos salen ahora con la victoria consumada. Te doy un ejemplo: mis dichos sobre la llegada de Scaloni fueron en Septiembre de 2018. Pasaron más de 4 años. Esperaron la victoria para señalarme".

Pero el escándalo apareció cuando un seguidor del periodista compartió un video de Nicolás Otamendi y Ángel Di María tras ganar el Mundial en el que recuerdan los dichos de todos los periodistas que los criticaron y lanzaron: "¡Qué lindos que son los archivos, bol...!”.

"¡Ojo! Capaz que empiezan a salir ahora. Tiqui, tiqui, tiqui. Uno atrás del otro, ¿no? No sé. La verdad hay que dejar de lado esas cositas", finalizaron los jugadores quienes hicieron un vivo en la cuenta de Instagram del central de la Selección Argentina en el que se unieron miles de hinchas.

Tras ver el video de los jugadores, Martín Liberman no pudo contener su furia y apuntó fuerte contra Nicolás Otamendi y Ángel Di Maria: "Así son! Vengativos. En lugar de mirar adelante y disfrutar. Habla mucho de quien busca y escarcha más que de aquel que dijo".