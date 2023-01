Isabella Icardi denunció a Wanda Nara desde Punta del Este: “Se va de casa a la…”

Wanda Nara está en el ojo de la tormenta por su polémica separación de Mauro Icardi y su supuesto romance con L-Gante. Como si fuera poco, hace algunos días, la blonda se convirtió en el foco de todos los medios por el dato que reveló Ángel de Brito sobre la empresaria.

El conductor de LAM contó un polémico dato que le confesó Wanda sobe nada más ni nada menos que Rodrigo de Paul: "Somos todos adultos, de todas las que les escribió, con alguna habrá estado. No todas le dijeron que no. Él juraba que con la China Suárez no pasó nada".

"Wanda en un momento le cuenta a Yanina que de Paul le había escrito a la China, que de Paul le escribió a muchas chicas famosas, una de esas era la China Suárez. En ese momento yo estaba trabajando en el Bailando", agregó el periodista sobre el gran escándalo que se armó.

Eso no fue todo porque Ángel de Brito decidió dar detalles: "Viene Marcelo y me dice 'me preguntó de Paul si vos habias contado lo de la China porque me jura que es mentira'. Y todavía ni siquiera hablabamos de Tini porque era pleno Wanda Gate. Por eso a veces no me cierran las fechas que dan como inicio de romance".

Como si fuera poco, se conoció que Mauro Icardi no la pasó nada bien en Navidad sin Wanda Nara por primera vez: "Mauro la pasó mal en Navidad porque se juntaron todos. Todos los rivales de Mauro de pronto están en la misma mesa y del mismo lado que Wanda".

"La pregunta es si ella lo planeó o si toda la situación se dio espontáneamente. Lo increíble es que él piensa que puede reconquistar a su ex, pero Wanda ya no quiere saber nada. No de ahora, sino desde que pasó lo de la China Suarez", contaron hace algunos días sobre el tema.

Ahora bien, hace algunas horas Wanda Nara realizó un vivo en su cuenta de Instagram junto a su hija Isabella. Sin embargo, nunca esperó que su hija la dejara expuesta. Y es que, todo se dio cuando la empresaria reveló que siempre está con sus hijos. Fue entonces que la pequeña lanzó: "Mentira. Cuando estamos en el colegio no y cuando te vas durante las noches".