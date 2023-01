Isabel Macedo desafió al 2023 con una foto muy fuerte desde la playa

Isabel Macedo hace algunos meses se convirtió en madre por segunda vez. Mediante sus redes sociales, la actriz compartió mediante su cuenta de Instagram detalles de su maternidad: "Acá estamos, cansada es poco, dolorida. No entiendo, me parece rarísimo que te dejen ir tan rapaz, que te hagan ir tan rápido de ahí, porque como que no estás listo para meterle con todo".

Eso no fue todo porque muy sincera agregó: “Si hay algo que me sobra es la actitud, vamos para adelante, todo. Pero no me puedo mover, me siento medio mal, me duele todo. Tardo una hora para levantarme de la cama, tardo una hora para todo, pero igual estoy haciendo bastante reposo”.

Como si fuera poco, contó el problema que tenía para alimentar a su hija Julia a días de su nacimiento y fue por eso que reveló muy sincera: “Me ven así, toda derecha, qué buena postura para darle. Me dura un segundo porque sino estoy tirada para adelante, con el cuello para el costado”.

Fue entonces que decidió detallar más a fondo sobre los dolores que sentía: “Un dolor en la espalda, en el cuello. Se ve que me pongo mal, yo trato de ponerme bien, toda así derechita, pero después me gana el día y empiezo a quedar ahí tirada, puesta de cualquier manera”.

Y es que, hace algún tiempo la famosa decidió perforar las orejas Julia para poder colocarlo los aritos. Fue entonces que la mujer que llegó a su casa le contó que conocía a su padre y desde entonces, una experiencia que jamás pensó vivir fue lo que padeció Isabel Macedo y lo compartió en redes

"Hoy vinieron a ponerle los abridores a Julia. Fue súper rápido todo. Sufrimos más nosotros que la beba. Me contó que ella (la mujer) cuidaba a mi papá en el Mater Dei. Y mientras me lo decía, un colibrí se pegó a la ventana del living. No sé qué piensan ustedes, pero para mí está clarísimo", reveló.

Ahora bien, hace algunas horas, Isabel Macedo sorprendió a todos al compartir una jugada foto en bikini desde la playa. La actriz escribió picante: "Preparate 2023". Rápidaemente la postal se llenó de likes y buenos comentarios.