El polémico mensaje de Mauro Icardi para Wanda Nara y su familia lleno de “buenos deseos”

Aunque Wanda Nara haya enfatizado en más de una ocasión que están separados y que es definitivo, Mauro Icardi parece no perder las esperanzas de que la situación se revierta y puedan recomponer la relación.



Incluso, días antes de que Wanda confirmara la ruptura y hablara por primera vez de la separación, Icardi continuaba insistiendo con que estaban en crisis, pero negaba rotundamente que ya no estuvieran juntos.



Luego de esa contradicción, que lógicamente lo dejó en un lugar muy incómodo y mal parado, el futbolista comenzó con mensajes despotricando contra la mediática, con críticas, cuestionamientos y reproches.

La foto que publicó Mauro Icardi.



No obstante, también tuvo publicaciones en las que se expresaba muy amoroso para cuando con Wanda, llamativamente como si estuvieran juntos o como si se hubiesen reconciliado, algo que no pasó.



Ahora, con motivo de las Fiestas de Fin Año, ante la distancia, ya que Wanda decidió compartirlo con su familia, Mauro Icardi volvió con sus mensajes en redes sociales dedicados a ella y a sus hijos.



“Gracias 2022 por las cosas buenas y momentos tan lindos vividos. Gracias también por cada momento en que las cosas no fueron tan bien o como deseaba porque fue cuando más fuerte me hice”, expresó Icardi.

Posteo de Mauro Icardi.



“En esos momentos fue cuando más confié en mí mismo, porque cada segundo fue un aprendizaje para ser mejor en este año nuevo”, continuó el futbolista en el posteo en el feed de su Instagram.



“Querido 2023, te recibo con lo más lindo que tengo en mi vida, mi familia. Con una hermosa mujer a mi lado y 5 hermosos niños. Deseo que la vida nos siga dando salud, amor, felicidad y muchos éxitos. Feliz 2023 para todos”, cerró Mauro, que terminó borrando el posteo ante la indiferencia de Wanda.