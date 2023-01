El incómodo momento que vivió Camila Homs en Punta con los fanáticos de Rodrigo de Paul

Camila Homs está en el ojo de la tormenta por su escándalo con Rodrigo de Paul. Y es que se conoció que la modelo le envió polémicos mensajes al jugador y a Tini Stoessel. Fue en LAM donde revelaron los detalles de la gran pelea que se desató durante los últimos días.

"Los mensajes son de Camila Homs a Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. A Rodrigo de Paul por WhatsApp y a Tini por Instagram porque no tiene su número. A Camila le mandó un mensaje fuerte con insultos, amenazas. Fue peor de lo que está suponiendo Fernanda", comenzó Ángel de Brito.

Y continuó: "Yo vi el mensaje, nadie me lo mostró, lo vi con mis propios ojos desde un teléfono con cosas supuestas de la vida privada y amenazas. Dijo que iba a contar determinadas cosas que tenía pruebas 'No sé cómo harás para ver a tus hijos, Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por la mierda que sos más que por ser campeón del mundo'".

"'Mereces lo peor vos y la puta de tu novia que se volteó a medio mundo. Sos la peor basura que conocí. No me conoces todavía ni al círculo que me rodea. Cerra el orto'", fueron algunos de los mensajes que Camila Homs le envió a Rodrigo de Paul tras ver que fue a ver a Tini antes que a sus hijos.

Como si fuera poco, se conoció que Tini Stoessel decidió denunciar penalmente a Camila Homs por los mensajes que le envió por las redes sociales en el que supuestamente la modelol le habría dicho que tenía pruebas que la cantante consume drogas: "Tini hoy, denunció penalmente la cuenta de Camila Homs en Instagram que es @CamiHoms_".

Ahora bien, durante las úlitimas horas Camila Homs se mostró muy feliz junto a sus hijos en Punta del Este. Y es que, la modelo recibió el nuevo año rodeada de amigas y familia. Sin embargo, una nueva polémica se desató durante el festejo de Año Nuevo en Uruguay.

Camila Homs se encontraba en una fiesta con sus amigas y se cruzó con fanáticos de Rodrigo de Paul que comenzaron a cantarle canciones de apoyo al jugador. Mientras que las mujeres que estaban presentes decidieron apoyar a la modelo gritando contra el deportista: "Hacelo mierd...".