De qué manera Eduardo Constantini y Elina Fernández anunciaron que serán padres

Elina Fernández y Eduardo Constantini mantienen una de las relaciones más criticadas de los medios argentinos por su amplia diferencia de edad. De hecho hace algún tiempo, al modelo rompió el silencio y habló sobre todos los comentarios que recibe por su pareja.

"El prejuicio me divierte. Son prejuicios que yo creo que han existido toda la vida. Antes, las mujeres se casaban con hombres grandes, pero hace varios años que hay ese prejuicio, que a mí me divierte. No me importa que diga el otro. Soy feliz, amo a mi marido, lo esperé toda la vida y que haya llegado es una bendición”, comenzó.

Y continuó súper sincera sobre su relación con el reconocido empresario: "Lo escucho y me emociona, fue un visionario en el amor. Mi marido me ayudó a sacar muchos miedos que tenía en el amor. Mis padres se separaron cuando era muy pequeña y me sentí muy sola".

"Fui soltera la mayor parte de mi vida y siempre me vinculé con gente más grande y de experiencia. Conocí a Eduardo en la confitería del Malba. Yo no sabía quién era. Cuando lo conocí, sentí lo que era el amor y amar a una persona. No creo volver a tener un amor después de Eduardo. Nunca pienso que va a pasar en el futuro", contó.

Eso no fue todo porque reveló: "Con Eduardo nos apoyamos el uno al otro todo el tiempo. Eduardo dice que es un experto en la alta costura y se emociona de mi crecimiento. Mi carrera es la alta costura. Nunca esperé tener tanta repercusión. La Semana de la Alta Costura va a reunir todos los años a los mejores diseñadores de la Argentina".

"Tengo pensado traer diseñadores del interior para empezar a formar nuevas generaciones en la alta costura. Hay muchas personas que aparecen para tener cámara. Hoy en día la envidia está muy latente", expresó súper sincera Elina en una nota con La Nación hace tiempo.

En más de una ocasión, Elina confesó su deseo de ser madre junto a su esposo. Ahora bien, hace algunas horas dieron la mejor noticia mediante su cuenta de Instagram donde compartieron una foto juntos y escribieron junto a un emoji de un bebé: "¡¡¡MUY FELIZ 2023!!!".