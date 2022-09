Qué le dijo L-Gante a Topa detrás de las cámaras de Canta Conmigo Ahora

Pocas semanas atrás, Marcelo Tinelli regresó a la pantalla chica recargado. El histórico conductor lanzó Canta Conmigo Ahora, una impactante producción que cuenta con 100 jurados expertos que evalúan a los participantes, ya sean cantantes profesionales o amateurs, y definen quién será el ganador del concurso de eltrece.

Entre ellos hay diversas figuras conocidas por todos como José Luis “El Puma” Rodríguez, Cande Tinelli, Manuel Wirzt, L-Gante y Gladys “La Bomba” Tucumana, por nombrar a algunos. También, hay algunos que se fueron sumando con el correr de las galas, como es el caso de Topa.

Ahora, en una reciente entrevista, el animador infantil contó cómo fue su primera participación en el ciclo. "Me tocó con L-Gante al lado, lo primero que me dijo cuando llegué es 'sos mi infancia' y que la nena (haciendo referencia a su hija Jamaica) miraba mis canciones. Qué lindo que uno forme parte de la infancia de un montón de artistas", señaló en diálogo con La Once Diez.

Y sobre el conductor del reality, señaló: "En este formato hay un Tinelli brillante. Nunca había ido a ShowMatch, es sorprendente, me quedaba impactado con Marcelo, vos lo ves a Marcelo que está escuchando y haciendo todo. Creo que se emociona porque se mete a disfrutar de verdad".

Acerca de cómo llegó a participar del ciclo, Topa indicó: "Venía de mucho tiempo de hacer cosas con Disney y cada vez que me llamaban no podía pero los planetas se alinearon y ahora pude ir. Me emocionó mucho, la producción es maravillosa".