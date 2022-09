Marciano Cantero: cruzando la muralla hacia la eternidad

Se nos fue una gran parte de nuestra historia. La música iberoamericana está de luto. Marciano Cantero será recordado por siempre como aquel músico del interior que logró alcanzar la gloria musical, manteniendo un proyecto colmado de inolvidables canciones durante más de 40 años. De aquella casa en la cuarta sección donde ensayaban a finales de los años 70 a colmar estadios con más de 50 mil personas en México.

Lo conseguido por Cantero, junto a Los Enanitos Verdes, fue una verdadera epopeya para la época. Pensemos que a mediados de los 80 se habían transformado en una de las bandas más importantes del rock nacional junto a Virus y Soda Stereo. Y eran mendocinos. Ser del interior en aquella época no era un tema menor. No existía internet, redes sociales, ni Spotify. Había que hacerse conocer viajando a cada rincón del país para que escucharan tu música. Quedarse en Mendoza no era una opción. El desarraigo era la única posibilidad de tener una chance de pegarla. Así fue como en 1984 Cantero, Felipe Staiti y Daniel Píccolo se instalaron en Buenos Aires. Allí se sumaron Sergio Embrioni y Tito Davila. Cuenta la leyenda que durante más de un año vivieron en un galpón.

El esfuerzo rendiría sus primeros frutos dos años más tarde. La salida de su segundo disco de estudio, "Contrareloj" los catapultó a todo el país y al exterior. En ese trabajo de estudio se encuentra una de las canciones ícono del rock nacional escrita de puño y letra por Marciano Cantero: "La muralla verde".

La idea le surgió a Cantero durante un viaje en plena gira, cuando los mendocinos acompañaban por todo el país al cantautor Piero como grupo soporte. Cuando volvió a casa, Marciano retomó la idea y así surgió una pieza clave de su autoría y un éxito a nivel global.

Canción premonitoria para la carrera de Los Enanitos Verdes y de una clara referencia simbólica a la situación en que se encontraba Cantero y compañía. Esa "muralla" que dividía el interior de la Capital, ese obstáculo que se debía atravesar para pasar de ser una banda del under del interior al mainstream.

"Estoy parado sobre la muralla que divide / todo lo que fue de lo que será", dicta la primera estrofa, que nos ubica en un pasado y un futuro. En la posibilidad de un cambio radical en tu vida. En una transformación. En un hecho esperanzador.

Claramente el primer hit de Los Enanitos cumplió su objetivo. No solo fue una de tantas composiciones inolvidables de Cantero, sino que además supo anticiparse a su propia historia. Una de leyenda, una que nunca olvidaremos y a la cual le estaremos agradecidos siempre.