La historia detrás del gran himno que Marciano Cantero grabó para su hijo junto a los Enanitos Verdes

En 1992, Marciano Cantero junto a los Enanitos Verdes editaron la canción Amigos, como parte de su disco Igual que ayer. La sentida balada compuesta por el fallecido músico mendocino se convirtió en un himno que suele sonar cada 20 de julio, y el cantautor creó ese tema para su hijo, Javier.

De hecho, en una entrevista con Canal 9 Televida, el año pasado Marciano Cantero comentó: “Fue algo muy bonito el origen de esta canción, porque acababa de ser padre de mi hijo Javier y era un bebé y el sentimiento que tenía era muy puro y el objetivo de la canción fue que conforme pasaran los años siguiéramos siendo amigos, más allá de padre e hijo, siempre fuéramos amigos. Cuando empecé a escribir la canción, me di cuenta que era una atrevimiento me estaba metiendo con la amistad que es un bien absoluto, afortunadamente como la motivación era mi hijo, la pureza, los sentimientos están y nunca me imaginé que se iba a transformar en una suerte de himno a la amistad”.

En tanto que sobre la vigencia de Amigos, el líder de los Enanitos Verdes se sinceró: “La verdad humildemente digo que me da una cosa hermosa. Hace un tiempo caminando por Colombia escuché una canción familiar y cuando me acerqué, era una escuela y estaban cantándola”.

Más allá de inspirarse en su hijo para escribir la canción, Cantero aclaró: “También pensé en mis amigos, porque la amistad es algo que no es exclusivamente de una persona, por eso digo que es un atrevimiento. Estoy pensando en los momentos de la vida en los que un amigo hizo que vieras el futuro de una forma más positiva o que tuvieras esperanza y me ha pasado muchas veces que mis amigos me han apoyado y levantado en diferentes casos, ese sentimiento de que lo último que vas a perder es la amistad de alguien, es un tesoro”.

Por su parte, al despedir a Marciano Cantero, su hijo Javier también se refirió ante la prensa a la entrañable balada de los Enanitos Verdes. “Él siempre decía en las entrevistas que ‘Amigos’ la compuso porque quería que su hijo fuera su mejor amigo, y se cumplió y él lo sabía así que eso me deja tranquilo”, expresó el joven.