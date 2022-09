El dolor de Mirtha Legrand tras la muerte de la reina Isabel II

La noticia de la muerte de la reina Isabel II generó una verdadera conmoción internacional, y entre las voces de nuestro país que se refirieron al fallecimiento de la legendaria monarca, se destacó la de Mirtha Legrand.

“Estoy muy dolida. Me sorprendió mal. Yo sabía que no estaba muy bien de salud, pero me dio muchísima pena. Yo la sigo desde que asumió el reinado. Ella tenía 25 años… Fueron 70 años de reinado. Toda una vida. Ella siempre estaba con sus mocasines y su carterita. El famoso sombrero”, comentó Legrand en diálogo con Gente.

Más allá de su dolor, la diva recordó una dura etapa de nuestra historia nacional que está conectada con la reina Isabel II. “Fue una gran reina, pero no me puedo olvidar que en la Guerra de Malvinas ella estaba reinando. No lo puedo olvidar. Un momento muy triste para todos”, remarcó Mirtha Legrand en el audio que también fue difundido por América Noticias (América TV).

El anuncio oficial de la muerte de la reina Isabel II fue dado desde el Palacio de Buckingham. La monarca tenía 96 años y se encontraba en el castillo de Balmoral, Escocia, rodeada de sus familiares más cercanos.

“La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”, publicó la familia real en Twitter.