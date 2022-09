Viviana Canosa tildó de "bizarro" el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner

Viviana Canosa reapareció en televisión tras su sorpresiva renuncia a A24. Lo hizo como invitada a +Realidad, el programa que conduce Jonatan Viale por la pantalla de LN+. En una picante entrevista de casi media hora, la conductora habló de todo: los motivos que la llevaron a abandonar el Grupo América, la censura, y hasta hubo tiempo para referirse al atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner.

La periodista calificó el intento de magnicidio de "circo freak". "Este atentado es el atentado más loco del mundo. Es un circo freak, están todos locos, es el atentado de los copos de nieve. Lo mirás y ves el atentado, el arma... pero ves que con el correr de los días no te informan nada", expresó Canosa, para luego hablar de "montaje".

En tanto, aseguró que el Gobierno están "usando el ataque". E insistió sobre la veracidad de lo que se vio: "No es que no creo; yo dudo. Quiero que la Justicia me diga qué pasó".

Luego, disparó también contra la oposición. "Que la oposición se ponga a la altura: pusiste las vallas, morí con las vallas. Pero hicieron todo mal". Además, criticó el operativo del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, al que calificó de "blando".

Finalmente, fue consultada por los rumores sobre una supuesta convocatoria a la política. "Este año me empecé a juntar con muchos personajes de la política que me quieren en sus equipos", respondió, y agregó: "Me tienta mucho la política, uno hace política, pero no partidaria".

"Me han llamado todos", contestó cuando la consultaron sobre qué partidos políticos se contactó, pero luego dijo que, como periodista, no quiere perderse el 2023 que es un año de elecciones presidenciales.