El enorme legado de Marciano Cantero, el talentoso líder de los Enanitos Verdes

La confirmación de la muerte de Marciano Cantero generó una gran conmoción este jueves. El líder de la banda Enanitos Verdes estaba internado desde el 29 de agosto en la Clínica de Cuyo por una afección renal que se complicó de manera severa.

El músico que falleció a los 62 años había sido sometido a una operación para extirparle un riñón y pasó algunos días en terapia intensiva. Más allá de su intensa actividad musical junto a Enanitos Vedes, Marciano Cantero había vuelto a residir en Mendoza desde hace un tiempo.

Desde 1979, la banda mendocina que durante los años '80 alcanzó gran proyección nacional y latinoamericana acumuló éxitos como “La muralla verde”, “Te vi en un tren”, “Por el resto” y “Lamento boliviano”. Además, Marciano Cantero tuvo una incursión como solista que comenzó en 1990 con el disco Luna nueva. También grabó y compuso junto a populares figuras como Bad Bunny, J Balvin, Los Rancheros y Coti Sorokin.

Durante este año, Enanitos Verdes dio decenas de shows en distintas ciudades de México y los Estados Unidos para celebrar su 40 aniversario. De todas formas, Marciano Cantero eligió en 2017 mudarse de México a Mendoza y se casó con la mujer que fue su novia en la adolescencia y con quien había pasado más de treinta años sin verse.

En una entrevista reciente, el cantautor había destacado: “Ahora me estoy dedicando a mi jardín y a hacer vida doméstica que casi nunca había tenido, mejoró mi sueño, empecé a hacer gimnasia, cambié mi dieta, dejé de comer harinas, probé dos semanas y me fue bárbaro, así que seguí. También estuve trabajando de carpintero, haciendo los paneles acústicos de la sala donde trabajo, me mantuve activo en otras cosas”.

Hace menos de un mes, precisamente el 14 de agosto, Marciano Cantero tuvo su última aparición en un escenario junto a Enanitos Verdes en Orlando, Estados Unidos. “Gracias Orlando, último show de esta gira fantástica”, escribieron desde la cuenta de Instagram de la banda en dicha oportunidad.