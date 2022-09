Cómo la recuerdan a Pamela David en Paraguay: “Me dicen…”

Pamela David estuvo de visita en La Puta Ama, el programa que conduce Florencia Peña en América TV. Allí, la conductora y esposa de Daniel Vila habló de su extensa carrera, que comenzó en la Argentina en el reality El Bar.



Sucede que antes de su irrupción en el mundo del espectáculo en la Argentina, Pamela ya sabía lo que era la fama y el éxito por su paso en Paraguay, gracias a un personaje de publicidad por el cual aún se la recuerda.





“Le tengo mucho amor a Maxi, es un personaje que hacía en Paraguay en el 2000, antes del Bar. Primero hago un comercial tipo Albertario ‘Uy como estoy’. Me toca ser amiga de Claudia, de la secundaria”, comenzó contando.



“Pero la gente de la agencia de publicidad, que no se esperaba el éxito con Albertario, que le salió de casualidad y terminó siendo un boom, con esa experiencia vamos a hacer la seguidilla de todos los comerciales en Paraguay. Ahí me eligieron de protagonista”, agregó Pamela David.



“Fue espectacular lo que pasaba allá, mientras acá era promotora. Fueron una seguidilla de cinco o seis comerciales, quera eran un boom en Paraguay”, recordó la conductora, que tuvo una extensa carrera como modelo.



“Era Personal Máxima el producto y me decían ‘Maxi’. Me convertía en una heroína, en la calle me decían Maxi. Antes de El Bar ya sabía lo que era ser conocida, firmar autógrafos. Me contrataban para hacer presencias. Al día de hoy me dicen Maxi en Paraguay”, reveló.





Luego de su éxito en Paraguay, Pamela David explotó su fama en la Argentina a partir de su participación en el Bar TV, la producción de Cuatro Cabezas, la productora liderada por Mario Pergolini.



El programa, conducido por Andy Kusnetzoff resultó una plataforma de lanzamiento para la carrera mediática de Pamela David, principalmente, dado que la gran mayoría de los concursantes eligió después el camino del anonimato.